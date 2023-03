Este cacereño es un joven actor graduado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD). Pese a su juventud ha logrado participar en varias ediciones del Festival de Teatro Clásico de Mérida con los montajes teatrales de ‘Tito Andrónico’ y ‘Viriato’. ‘¿Dónde estás, Lucía?’ y ‘Humo’, son algunas de las muchas otras obras teatrales en las que ha participado. Entre sus trabajos más recientes tiene pendiente de estrenar en cines la película ‘El Efecto Darma’, bajo la dirección de José Luis Rojas.

La gran pregunta: ¿cine o teatro?

Creo que es algo imposible de elegir. El teatro me ha dado todas las tablas que tengo hasta ahora y unas experiencias y compañeros increíbles. Aunque no voy a negar que cuando me mudé a Madrid iba buscando hacer cine, mucho cine. Así que, aunque el teatro siempre está presente en mi vida, de momento tengo puesto el foco bastante en la ficción.

Y dentro del cine…¿cortos o largometrajes?

Por suerte he podido probar las dos cosas y creo que el cortometraje te da algo muy concreto en poco tiempo, lo cual está genial y lo disfrutas sin que sea mucho tiempo de rodaje. Pero también es cierto que un largometraje te da más extensión para desarrollar un personaje y poder sacar mucho más de él, y eso es algo que me encanta. Así que, aunque me quedan muchos cortos por hacer, me decanto por largometrajes. Apuntando alto, venga.

¿Qué personaje le ha gustado más encarnar?

Dentro del teatro, creo que el personaje con el que mejor me lo paso es con el que encarno actualmente en la obra ‘Jerusalem’, de Teatro del Noctámbulo. Es un joven canalla que le encanta pasárselo bien. Que fuma, bebe, se droga y baila. En el ámbito del cine, disfruté muchísimo el personaje de Rubén en la película que está por estrenar este año: ‘El Efecto Darma’. Que, ahora que lo pienso, también es un chaval que le gusta mucho la fiesta, estar con los colegas, beber y fumar, las chicas… pero sobre todo le gusta el cine.

¿Cuál ha sido su mejor compañero o compañera de reparto?

La verdad es que he tenido la grandísima suerte de compartir escenario y set con compañeros y compañeras que son puro talento y amabilidad. Creo que me he cruzado hasta ahora con gente muy buena de la que aprender mucho. Pero si me tengo que quedar solo con uno, ese es mi hermano Dani Jaén. Con él compartí, entre otras muchas cosas en la vida, el proyecto de ‘El Efecto Darma’ y fue increíble poder tener secuencias con él y ver cómo todo era mucho más fácil teniéndole a él delante. Es una persona que te hace todo más fácil y más bonito. Qué voy a decir, es como mi hermano.

¿Si sacaran una película sobre Alberto Lucero, haría de usted mismo?

(Ríe) Si eso ocurriese, igual tendría que estar muerto ya. Pero bueno, entendiendo la pregunta, creo que muchos actores y actrices nos ocultamos tras los personajes y esa es nuestra coraza. Pero cuando subimos al escenario o nos ponemos delante de la cámara siendo nosotros mismos, solemos ser especialmente vulnerables. Además sería un ejercicio de ego que creo que no interesaría demasiado. Si fuese un documental, no me quedaría otra, seguramente.

¿Cuántas veces ve sus películas después del estreno?

Hasta ahora solo he tenido la oportunidad de ver una de ellas en el cine, pero fue un pase privado para el equipo. Es extraño verse en una pantalla gigantesca y tu cara tan enorme, pero si te alejas del juicio y del ego, consigues disfrutar de la película y del trabajo del resto de compañeros y compañeras.

¿Algún género favorito?

Pues aunque soy muy payaso y me gusta mucho la comedia, creo que a nivel actoral un drama me puede. O quizá una comedia romántica.

¿Cuál es su referente?

Cuando me hablan de referente, mi cabeza no puede mentir ni un segundo: es siempre Antonio Banderas. Me siento muy identificado con su historia de vida, cómo tuvo que marcharse y dejar atrás a su familia y amigos por perseguir un sueño en la capital. Además, es una persona que nos ha abierto el camino en bastantes ocasiones. Él, junto a Pedro Almodovar, son para mí el referente cinematográfico de este país.

¿Cree que Extremadura es un escenario de película?

¡Sin duda! A la vista está cómo cada vez más producciones de fuera vienen a aprovechar estos escenarios naturales. Cáceres, mi ciudad, es un auténtico plató medieval de lujo, nadie va a encontrar nada más bonito y mejor que ese casco histórico.