La confesión de Isa P sobre Julián Muñoz: ¿sin el apellido Pantoja?

En 'Vamos a ver' han mostrado las declaraciones de Isa Pantoja después de que su madre acudiese a un centro hospitalario de Córdoba para someterse a unas pruebas. Al salir, la cantante recibía el máximo apoyo de sus seguidores a los que lanzaba besos mientras ellos la aplaudían y daban muestras de cariño.

"Una de las cosas que me gusta mucho es cuando está en los escenarios y se viene arriba por el cariño que la gente le muestra, siempre digo que eso es como su recompensa. Que no solo se ve en el escenario sino también en las calles, que se ha visto mucha gente y como han dicho en el vídeo, hay gente de todas las edades que se ponen al lado de ella y saben que ahora va mucho a Córdoba y no dudan en darle un apoyo, un beso y fotos. Ahí está, que tienen a mi madre no solo como referente en una canción, sino que cuando ella sale hay un apoyo", detalla la hija de la cantante.

Bien es sabido que la relación con su familia no pasa por su mejor momento. No obstante, en el 'Vamos a Ver', en el que colabora asiduamente,lo ha hecho esta vez para hablar del estado de salud de Julián Muñoz, quien fuera pareja de su madre y que provocó el estallido de la polémica tras revelarse el delito de blanqueo de capitales que terminó encarcelando tanto a él como a Isabel Pantoja.

¿Sin el apellido Pantoja?

Sin embargo, esta vez los tiros han ido en torno a la preocupación por el estado de salud del que fuera alcalde de Marbella. Isa P ha querido acordarse de él con palabras cargadas de cariño y ha sorprendido con una nueva confesión que no ha dejado a nadie indiferente. "Me propuso darme sus apellidos", reveló Isa P.

Visita de Isabel al hospital

Isabel Pantoja reapareció el jueves en Córdoba. La tonadillera lleva varios días en la ciudad andaluza sometiéndose a diferentes chequeos y análisis médicos para estar a punto para su próximo concierto el 13 de abril en el Wizink Center de Madrid. Y precisamente llegando a un centro de salud la hemos visto mostrando su mejor versión y la que hacía tanto tiempo que no le veíamos.

Ha retomado su vida social, ha recuperado la sonrisa y cada vez es más habitual verla disfrutando de planes con amigas. Una de ellas, Mariló, con la que fue fotografiada paseando agarrada del brazo hace varias semanas precisamente por esta ciudad, donde se siente muy a gusto y hace cosas tan cotidianas como ir de compras o a la carnicería, algo impensable hasta hace muy poco.