Los vecinos del restaurante de Íñigo Onieva se quejan de la basura que acumula: "Es un poco guarrete"

Íñigo Onieva, el reciente esposo de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, ha lanzado con gran éxito su nuevo proyecto empresarial en Madrid. Se trata de 'Casa Salesas', un espacio gastronómico con horario continuo, ubicado en el barrio de Justicia, que seguramente atraerá a las figuras más destacadas de la sociedad madrileña.

'Casa Salesas' se inauguró el pasado miércoles 15 de mayo con una fiesta privada a la que asistió la propia Isabel Preysler. La conocida 'reina de corazones' y madre de la socialité quiso mostrar su apoyo a su yerno, evidenciando así la buena relación que mantiene con el esposo de su hija.

Aparentemente, el restaurante es pijo y caro, pero según ha desvelado en directo María Patiño, presentadora del streaming 'Ni que fuéramos', también es "un poco guarrete".

Y es que a pesar de que apenas lleva una semana de funcionamiento, Íñigo Onieva ya tiene 'haters'. Los vecinos de los alrededores del restaurante, se quejan de las cantidades de basura que arroja en la calle de enfrente.

Captura de pantalla del streaming de 'nqf'. / EL PERIÓDICO

Sin respuesta de Íñigo

Esta información ha salido en pleno directo y los colaboradores no han podido evitar comentar al respecto. "En las croquetas de jamón no encuentras ningún cacho de jamón", aseguraba Lydia Lozano. Todo apunta a que el restaurante no es tan 'chic' como el propietario lo quiere pintar.

Lo mejor de toda esta historia, ha sido que los colaboradores del programa han descubierto que las reseñas positivas que tiene el restaurante, son de sus conocidos. Kiko Matamoros, sin tapujos, ha calificado el acto como "ridículo".

A pesar del intento de llamada de Belén Esteban, Íñigo Onieva no ha querido contestar y defender su postura antes esta información.