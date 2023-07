Las ayudas al autobús en Cáceres hacen que se ganen 21.500 viajeros al mes

Los descuentos de hasta un 50% en el precio de los seis bonos del autobús y el bono joven en Cáceres, que amplía la gratuidad del servicio de los 4 a los 15 años (los menores de cuatro están exentos), han hecho que se incremente la cifra de viajeros en 21.500 usuarios al mes, según los datos de los servicios municipales sobre el número de viajeros entre los meses de febrero y junio, en los que estuvo en vigor el descuento del 50% de los bonos, medida que se prorrogará a partir del próximo 1 de agosto. Los pasos siguientes para su entrada en vigor serán el dictamen este jueves de la comisión informativa de Urbanismo y Contratación, el acuerdo del pleno de la corporación local que se reúne el día 20 y la publicación de la tarifa bonificada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Entre los meses de febrero y junio de 2023 hubo 2.314.135 viajeros, una media de 462.827 usuarios al mes. En este periodo estuvo en vigor el descuento del 50% en el precio de los bonos y en junio también el bono joven. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2022 hubo 1.765.130 viajeros, con una media de 441.284 al mes. En este periodo estuvo en vigor el descuento del 30% en los bonos y el bono joven. Entre los meses de febrero y mayo de 2023 se estuvo con una media mensual de usuarios que superó en 21.543 viajeros la de los cuatro últimos meses de 2022.

Y si la comparación se hace con los datos de todo el año 2022, entre los meses de febrero y junio de 2023 se estaría con una media mensual de más de 100.000 usuarios (entre enero y junio de 2022 no hubo ninguna bonificación o ayuda al transporte). Con estos números y si esta progresión se mantuviese todo el año, 2023 se cerraría con más de 5 millones de viajes, listón que no se supera desde 2011.

No obstante, es muy complicado que se llegue a esos cinco millones de viajes dado que la media mensual de viajeros es menor en todos los meses de julio y agosto, al no ser lectivos y no haber clases en la universidad. De todas formas, en 2023 ya se superará el total de viajeros que hubo en 2019, el año anterior de la pandemia y que con 4.610.859 viajes era el año con más usuarios desde 2012, cuando hubo 4,976.338. 2023 puede ser el mejor año de la última década en la utilización del transporte público en la ciudad como resultado de los descuentos en los seis bonos y la gratuidad del bus para los menores. En 2013 hubo 4.528.801 viajes, que es el segundo mejor registro de la década tras el conseguido en 2019. En 2023 se superarán ambos años.

La subvención del 50% parte de un real decreto ley del Estado, el ministerio de Transportes pone un 30% y el otro 20% corresponde al ayuntamiento, mientras que el bono joven se aplica tras una propuesta promovida por el grupo municipal de Unidas Podemos.

En la comisión informativa de este jueves se dictaminará que se vuelva a aplicar la rebaja del 50% tras el prórroga de la aportación que hace el Ministerio de Transportes y Movilidad, que financia a los ayuntamiento el 30% de esa rebaja, El 20% restante lo tiene que aportar el consistorio. Según las previsiones que hacen los servicios técnicos del ayuntamiento, la bonificación del 50% recortará en 568.898 euros los ingresos que se percibirían por el uso del autobús entre los meses de agosto y diciembre, periodo en el que estará en vigor esta bonificación. De esta cantidad se calcula que la aportación del ministerio ascenderá a 359.519 euros, mientras que la del ayuntamiento sería de 209.378 euros que saldrían de las arcas locales con cargo a las aportaciones mensuales que se entregan a la empresa que tiene la concesión para cubrir el déficit del autobús urbano, cuya tarifa siempre está por debajo de los costes que tiene este servicio público.

En esta ocasión cabría la opción de que el ayuntamiento no tenga que habilitar crédito para incrementar la aportación mensual a la empresa para cubrir los 209.378 euros, ya que, según los datos de los servicios económicos del ayuntamiento, la liquidación de la novena anualidad del contrato con Subus (empresa concesionaria) podría arrojar un saldo favorable al ayuntamiento en esa cantidad. La anualidad en el contrato no se corresponde al año natural, sino que van de mayo a junio. Según los servicios económicos, cabría la opción de no tener que habilitar nuevo crédito sin perjuicio del estudio de entregar a cuenta para el año 10 del contrato.

El ingreso por viajero/viaje entre los meses de febrero y junio de este año fue de 0,83 euros de media, según los datos de los servicios municipales, este número ya es mejor que el registrado entre septiembre y diciembre de 2019, el año anterior a la pandemia, que fue de 0,72 euros por viaje, y rompe con lo ocurrido en los últimos cuatro meses del pasado año, cuando el ingreso medio por viaje fue de 65 céntimos.

El pasado año, el trasvase de usuarios que compraban un billete ordinario o un bonobús a la adquisición de una tarjeta mensual trajo como una de sus consecuencia que el ingreso por viaje fuese menor. Entre los meses de febrero y junio de este año ha seguido bajando la adquisición del billete ordinario, hasta un 27,34%, pero ha subido la utilización del bonobús de diez viajes, un 16,77%, y otra vez la tarjeta mensual, con un 34,26%, esta tarjeta permite hacer viajes ilimitados durante su vigencia de un mes. Entre febrero y junio, cuando estuvo bonificada en un 50%, costó 14,5 euros, la mitad de su precio en tarifa que es de 29 euros. La bajada en el uso del billete se ha visto compensada en el primer semestre por el incremento en la utilización de los bonos y por un mayor número de usuarios del servicio.

La bajada del 50% se aplica en los seis bonos que tiene la tarifa de los autobuses. La aplicación otra vez del descuento será entre los meses de agosto y diciembre de 2023. El precio de los bonos, de diez viaje, será de 4 euros (bonobús), 5,5 (bono combinado), 2 (pases para los beneficiarios del Imas), 3,20 (bono para familia numerosa general), 2 (bono para familia numerosa especial) y 14,5 euros (tarjeta mensual).