El proyecto de templo budista en Cáceres, en punto muerto

El proyecto pionero de templo budista en el monte Arropez de Cáceres sigue encallado; en punto muerto. La fría relación entre los miembros de la Fundación Lumbini Garden (FLG) y el nuevo Gobierno local de Rafael Mateos ya quedó evidenciada nada más comenzar la legislatura, cuando el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Cáceres recibió una delegación nepalí de políticas e inversores. Se trató de una visita institucional auspiciada por la FLG, promotora del proyecto, que ya entonces manifestaba que «si se dilata más en el tiempo los donantes e inversores se van». Por su parte, el regidor cacereño exigía «garantías» de que el proyecto «no se quede a medias. Cáceres no quiere una sola estatua; queremos que se ejecute el complejo completo». Y en esa línea se mantiene el ejecutivo municipal.

«Excesiva» protección medioambiental

La organización agraria Asaja Extremadura agitó ayer el asunto al lamentar la «excesiva» protección medioambiental en la región y ha pedido priorizar el interés de los agricultores y ganaderos frente a proyectos como el complejo budista en Cáceres, para el que pide su suspensión cautelar, y que se reduzca la superficie de espacios ZEPAS que limitan la acción del sector.

«Menos buda y más agricultura», expresaba ayer jueves a micrófono abierto el presidente de esta entidad, Ángel García Blanco, que ha cargado contra el proyecto y ha pedido su suspensión cautelar por parte de las administraciones públicas. Y ha llegado a instar a la Junta de Extremadura y al ayuntamiento a hacer un «ejercicio de transparencia» respecto al proyecto, previsto en suelo público (pendiente de cesión a la FLG).

A su juicio, lo «prioritario» para Extremadura es la reducción de superficie de los espacios protegidos y, en tanto no se produzca eso, cree que es prioritario el interés de los agricultores y ganaderos a un proyecto como el de la FLG en Cáceres». «Queremos la reducción de la zona ZEPA. Y una vez que se reduzca, que los políticos autoricen complejos budistas, complejos egipcios, que hagan mezquitas, catedrales o estadios de fútbol, lo que quieran, pero que no seamos los agricultores y ganaderos los últimos de la región», ha expresado Blanco con su sorna habitual.

Para Blanco, la modificación legislativa medioambiental regional iniciada en la anterior legislatura respecto a las zonas ZEPAS buscaba tanto evitar el derribo del complejo turístico de Valdecañas como excluir de esta catalogación al cerro Arropez, donde se pretende construir el proyecto budista.

Así, ha rechazado que, «bajo la apariencia de un tema religioso», se haga esta modificación, mientras los agricultores «tragan» con las limitaciones por la «excesiva protección medioambiental», según recoge Efe. En este sentido, lamenta que la España vaciada y los incendios se produzcan «donde está la red Natura 2000». El presidente de Asaja puntualizaba que no está en contra del proyecto budista en sí, sino que «queremos que nos traten igual que a cualquier tipo de proyecto». «Como si quieren hacer una piscina en lo alto del monte Arropez; queremos que se reduzcan porque somos la comunidad con más espacios ZEPA. Después, todo aquello que sea legal, se construya, un buda o como si es una mezquita o una catedral, lo que venga bien y genere puestos de trabajo».

«El monumento más valioso en términos económicos de todo Occidente»

Precisamente, de creación de puestos de trabajo habla la FLG. El patrono y responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Budistas de la FLG, Ricardo Guerrero, menciona que «un proyecto de estas características supone cientos de puestos de trabajo directos, muchos más indirectos, con millones de inversión por parte de donantes desde 15 países de Asia. Hablamos del que sería el monumento más valioso en términos económicos de todo Occidente». Y advierte de que «por esta razón, nos han contactado y tenemos ofertas desde otras provincias de España y desde otros países también. Ahora, nos tomaremos un tiempo de reflexión y tomaremos decisiones de cómo seguir y, si decidimos irnos, qué opciones elegimos». No obstante, Guerrero apunta que «nuestra apuesta y nuestro compromiso es con Cáceres y la región extremeña» y recuerda la estrecha vinculación que, por ejemplo, se ha generado con la Universidad de Extremadura (UEx), donde se impartirá el curso de verano internacional ‘El mundo en la encrucijada. Paz y prevención de conflictos: perspectivas buddhistas’, que contará con ponentes internacionales de la Eastern Kentucky University y de la Shan State Buddhist University de Myanmar, entre otros. Un curso que atrae a participantes de todo el mundo a la capital cacereña, el próximo 11 de septiembre. «Hay ofertas para acogerlo por parte de otras universidades como la de Sevilla, pero seguimos manteniendo nuestros compromisos».

Lealtad

Al respecto, señala Guerrero que «nuestra actitud es y será siempre de colaboración y lealtad con las administraciones implicadas en el desarrollo del proyecto, pero los compromisos adquiridos con Asia en nombre de Cáceres no pueden esperar y tendremos que tomar en breve una decisión en torno a la continuidad del plan». En cuanto a la polémica sobre la zona ZEPA en el Arropez, desde la FLG subrayan que «tenemos informe positivo de la anterior administración para la construcción de la estatua, que es perfectamente compatible con las distintas limitaciones medioambientales que exige la red natura 2000». Y expresa que «apoyamos al 100% la preservación de la naturaleza, y reconocemos el enorme valor de la Red Natura 2000. Tanto es así que nuestro plan es llevar a cabo una recuperación medioambiental integral del Arropez»

Por su parte, el alcalde en funciones, Emilio Borrega, ha valorado también las declaraciones de la formación agraria e incluso ha llegado a señalar que «entendemos que Asaja esté preocupado por este proyecto; nosotros hemos manifestado que el campo tiene que compaginar actividades privadas con su uso correcto y el uso público de una zona ZEPA, ligada a una normativa muy estricta». Al tiempo que ha aclarado que no hay ningún avance en la iniciativa liderada por la FLG, incluida la cesión de terrenos en el Arropez, que no se realizará hasta que no se tengan «todas las garantías para un proyecto completo de templo budista y todos los informes técnicos».