La sede de Sumar, en Cáceres, amanece llena de pintadas

La sede de Sumar Cáceres ha amanecido esta mañana de sábado llena de pintadas. Ha sido uno de los múltiples inmuebles de la calle Hernando de Soto que ha sido atacado por los vándalos.

Los grafitis también se han estampado en las puertas de los garajes y en las fachadas de los edificios. Hacía tiempo que un incidente de esta magnitud, con tantos bienes afectados, no se producía en la ciudad.

Lo cierto es que durante este verano este tipo de actos han proliferado en el entorno de Moret, con la calle Sánchez Varona como principal damnificada, y en el propio recinto histórico, donde los gamberros se dedicaron a pintar flechas amarillas.

El alcalde, Rafa Mateos, ha repetido en todas las ocasiones que será inflexible con los autores e incluso dio órdenes a la policía local para que tratara de apresarlos, algo que de momento no ha sucedido.

Vecinos de Hernando de Soto han explicado esta mañana que probablemente por los sonidos de los aires acondicionados de los edificios no escucharon la fechoría. Han añadido que la vía presenta un estado deplorable y han denunciado que los agentes policiales no acuden. “Se quedan en la plaza Marrón y de ahí no pasan”.

Durante el gobierno de Elena Nevado, en el año 2018, se llevó a cabo la iniciativa ‘Pensando de Soto’, puesta en marcha por el consistorio y los vecinos, y que pretendia recuperar una de las calles más céntricas de la capital cacereña y eliminar algunos problemas como la suciedad, la mala iluminación o las pintadas. El proyecto contó con un presupuesto de 32.670 euros.

Sin embargo, pasó lo de siempre: se invierte pero luego se abandona y ahora, por ejemplo, los maceteros que se instalaron están rotos y algunos de ellos en condiciones insalubres.