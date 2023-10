Extremúsika, sin límites: 63 conciertos en tres días

Extremúsika no deja de superarse y este año ofrecerá 63 conciertos en tres días. Si la edición 2022, la primera con cambio de fecha a octubre, fue la más multitudinaria de su historia --72.000 asistentes--, la semana pasada ya se daban por superadas esas previsiones porque a estas alturas, en las mismas fechas, se han vendido más entradas. Del 12 al 14 de octubre, coincidiendo con el puente festivo de la Hispanidad, el macrofestival de Cáceres, uno de los grandes del país, cerrará todo el recinto ferial para ofrecer al público una sucesión de rock, pop, rap, hip-hop, mestizaje y electrónica. También hay ya más de 5.000 personas inscritas en la zona de acampada.

Basta decir que están agotados los billetes de todos los autobuses con los que Extremúsika ha firmado convenios para desplazar al público desde Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Sevilla y Toledo. Se han reservado de momento un 93% de los alojamientos de Cáceres. Respecto a los hoteles, sólo quedan 12 habitaciones libres (una de 5 estrellas, otra de 4 estrellas y el resto en 3 hostales), la más barata por 360 € de jueves a domingo, y la más cara, en el nuevo ‘Paredes Saavedra’ (de Atrio), por 3.415 €. En cuanto a los apartamentos, únicamente hay 9 disponibles en la horquilla de 537 € a 1.124 €. «Está todo casi completo al coincidir el puente festivo del 12 de octubre con Extremúsika», indica María Fernández, presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura.

Los abonos también han superado durante la última semana los 18.000 (por encima del año 2022). Las entradas independientes para los tres días no tienen todavía un cálculo concreto, pero la organización revela que el ritmo de adquisición es rápido y de cara al sábado (con Quevedo como cabeza de cartel) ya se está por encima de las 20.000 personas. Todavía faltan los días de más venta. El recinto puede albergar entre 35.000 y 40.000 personas por jornada.

Hasta 600 trabajadores

Y es que el certamen atrae público de todo el país, incluso del extranjero, porque a su sello rock tradicional ha unido ritmos urbanos y otras tendencias. «Hemos abierto las opciones musicales», explica Carlos Lobo, co-organizador de Extremúsika junto a Producciones Toro. De hecho, habrá tres grandes escenarios, cuatro barras de tamaño considerable y, lo más importante, entre 450 y 600 trabajadores en el recinto: personal de seguridad (vigilancia de 24 horas en el perímetro, la zona de acampada y la de conciertos), hostelería, logística, técnicos... Todo el ferial se está perimetrando con vallas de seguridad, y el recinto hípico quedará para acampada y zona de almacenaje. La organización deberá ser un engranaje porque habrá que atender a la vez a miles de personas.

El programa diseñado para este año viene animando la compra de abonos desde hace meses. Cuenta entre sus figuras destacadas con el cantante más reclamado del momento, Quevedo, que acaba de meter a 24.000 almas en el Cortijo del Conde de Granada, con un solo disco, ‘Donde quiero estar’, pero con un himno (’Quédate’) que ha hecho del canario el capitán general del rap latino. De hecho, se rifan sus colaboraciones desde el espectacular éxito ‘BZRP Music Sessions #52’ con Bizarrap hasta Myke Towers. Su generación le adora y él, encantado, se embolsa más de 500.000 euros por concierto según el caché que se baraja. Dicen que Quevedo canta sólo allí «donde quiere estar». Pues bien, el artista más deseado y buscado en la actualidad actuará el 14 de octubre en la capital cacereña, una ciudad poco acostumbrada a que vengan los ‘top’ de la música.

En el cartel figuran otros artistas del tirón de Ska-P, Natos y Waor, Ayax y Prok, Mago de Oz, Delaossa, El Drogas, La M.O.D.A., Talco, La Pegatina, Morad, Obus, Boikot, FernandoCosta, Miguel Campello, Eskorzo, RVFV, Fernanda Martins, La Pantera, Ptazeta, Hard GZ, Muyayo Rif, Tu Otra Bonita, Horacio Cruz, Parkings, Los Niños Jesús, La Regadera o Belén Aguilera.

Asimismo, durante la presentación del cartel completo y cierre artístico de Extremúsika, celebrada hace un mes, la organización sumó 20 nuevos nombres: la veteranía folk de Celtas Cortos, la electrónica internacional de Matthias Tanzmann, el rock de El Último Ke Zierre y Hora Zulú, novedades de plena actualidad como las de Marc Seguí y Mëstiza, imprescindibles también dentro de los ritmos más urbanos como Los Chicos del Maíz, Kaydy Cain, Hens, Anier, Jarfaiter, Ezvit 810, Love YI y YeicoxToni, más mestizaje y alegría con Muerdo, JaviPablo y El Jose, otra apuesta por la tierra con Serial Killerz, la incorporación de la canción de autor de Carmen Berrocal, y el heavy de Darkness Bizarre. Difícil no encontrar las mejores opciones para cada cual, entre 63 propuestas.

«Extremúsika siempre ha sido el festival de todos los extremeños, la marca más conocida de la región a nivel nacional antes de que se organizara el Stone & Music, pero se fue viniendo abajo y entonces decidimos coger ese referente y hacerlo grande. En ello estamos», explica Carlos Lobo, quien se puso al frente de la cita en 2018, cuando incorporó a The Prodigy al cartel. Desde entonces se ha multiplicado la afluencia año a año. De hecho, el promotor ya organiza el ‘tridente’ de los grandes festivales de música de la comunidad: Stone & Music en Mérida, Alcazaba Festival en Badajoz y Extremúsika en Cáceres.

El público responde. Este año ya hay 5.000 reservas en la zona de acampada, preparada para albergar entre 7.000 y 8.000 personas. Se ubica en el propio recinto hípico con vigilancia 24 horas, control de accesos continuo mediante pulseras acreditativas (no podrán entrar quienes no estén alojados), recepción y punto de información disponible día y noche, asistencia sanitaria ininterrumpida, servicios de hostelería también 24 horas, zona habilitada para realizar barbacoas, WC químicos, puntos de agua, consignas, puntos gratuitos de recargas móviles y duchas sin coste. La organización recuerda que no se dispone de conectores de electricidad, por lo que recomienda llevar baterías portátiles.

Los abonos están aún disponibles a un precio de 65 €, que suben a 80 € si se reserva plaza de acampada. Las entradas independientes para los tres días se venden a 35 € (jueves) y 50 € (viernes y sábado). Más información y ventas en ‘https://extremusika.es/’.

El tiempo

Este festival se celebra por segundo año en octubre (antes primavera), un mes en el que la lluvia también puede hacer aparición en Cáceres. De hecho, para el sábado 15 de octubre existen alguna posibilidad de precipitación por la mañana, pero no durante el resto de las jornadas, con temperaturas máximas de 32 grados el jueves y de 22 el sábado. Las páginas de información meteorológica irán concretándolo a medida que avance la semana.

De todos modos, el certamen capea bien el temporal. En 2018, cuando ya estaba al frente la organización actual, Extremúsika pudo suspender la edición con el beneplácito de las aseguradoras por la lluvia y el frío, pero decidió tirar adelante metiendo máquinas y zahorra, y doblando esfuerzos. La gente lo agradeció y el último día obtuvo su recompensa con un sol espléndido y la esperada actuación de The Prodigy.

