Las obras en las calles Parras y San Antón de Cáceres finalizan la próxima semana

El portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, comentó este viernes que está previsto que las obras de la plataforma única en las calles Parras y San Antón finalice la próxima semana.

El portavoz precisó que hasta que no se tramiten todas las solicitudes de autorización para el paso de los vehículos de los conductores que estén autorizados no se les multará, indicando que hay unos 500 expedientes abiertos, sí se sancionará a los conductores que no estén autorizados, salvo que vayan al parking de obispo Galarza, y pasen por las dos vías.