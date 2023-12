CCGreen Cáceres alegará ante Transición Ecológica al quedarse sin el suministro de energía desde Los Arenales

Hay una distancia de algunos centenares de metros entre la subestación de Los Arenales y el suelo donde se pretende desarrollar el ecopolígono. Pero, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado fuera la petición de CCGreen, sociedad promotora del proyecto para el desarrollo de suelo industrial al norte de las Capellanías. Lo que pide la promotora es que el polígono y los operadores que se puedan instalar en el mismo reciban el suministro de energía desde la subestación. CCGreen va a presentar alegaciones y el ayuntamiento y la Junta mediarán ante el ministerio. Lo que está en juego es que el proyecto sufra un retraso.

Explicación del plano El sector 4.01 de suelo para usos industriales que está en el plano es el que CCGreen quiere desarrollar. Se encuentra por encima de Capellanías y próximo a la subestación de Los Arenales, que es desde donde se proyecta recibir el suministro de energía con una posición de consumo sobre la subestación. Pero el ministerio no lo ha metido entre los cambios que hará en la red de transporte de energía.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informó el pasado viernes del inicio de la modificación puntual de la planificación de electricidad en el horizonte de 2026. Es para atender nuevos suministros en el sistema eléctrico para lo que se introducen cambios en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, como parte de esa red está la subestación de Los Arenales, que se encuentra operativa desde hace dos años y que cuando se presentó a los medios de información se dijo que iba a ser una pieza clave en el suministro de energía para Cáceres y para el desarrollo de nuevas actividades empresariales. Lo que se solicita por parte de CCGreen es "una posición de consumo" para recibir energía desde Los Arenales, según explicó el Ceo de Ingenostrum, Santiago Rodríguez, este miércoles. Ingenostrum es la empresa que está detrás de CCGreen.

Pero en la planificación publicada el pasado viernes no aparece la iniciativa de CCGreen, "y eso que no haría falta una inversión con cargo al sistema eléctrico", comentó Rodríguez. La no aceptación de la propuesta de CCGreen retrasa el desarrollo del suelo industrial al quedarse sin una de sus principales fuentes de suministro de energía. Si el ministerio no cambia su decisión y no admite la alegación, obligará a los promotores a acudir a la nueva planificación de Transición Ecológica para el periodo de 2025-2030.

El proyecto de CCGreen consiste en el desarrollo de 30 hectáreas que están al norte de la estación de servicio y el restaurante Montebola y del suelo que ahora ocupa las Capellanías. Es un terreno planificado para usos industriales en el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. En este espacio se pretende acondicionar el suelo para que se instalen operadores de centros de datos además de otras parcelas para diferentes usos industriales y oficinas. La urbanización del suelo tendría un coste de 14 millones de euros. Para garantizar el suministro de energía se trabaja en dos soluciones, la primera es alimentarse desde la subestación de Los Arenales, se necesita una potencia de 120 megavatios, y la segunda es la implantación en las inmediaciones, en suelo no urbanizable común, de un parque fotovoltaico.

Por eso el anuncio del ministerio de que no habrá suministro desde Los Arenales deja en el aire las fechas para que el suelo industrial pueda empezar a albergar actividad, de 2026 se podría pasar a un periodo que se prolongaría hasta 2030. El ministerio ha seleccionado 64 actuaciones, entre ellas la del río Caya en Badajoz, para modificar su planificación de electricidad, lo que obliga a una inversión de 321 millones de euros, pero la petición para el suelo industrial de Cáceres no está y eso que hace dos años, en la visita de directivos de Red Eléctrica a la subestación de Los Arenales, se aseguró que entre sus objetivos estaba propiciar la instalación de nuevas actividades industriales en la ciudad.

La subestación es una planta de transporte y transformación de energía, que conecta con el embalse de Alcántara y con una nueva subestación en Trujillo. Da una mayor oferta de suministro de energía y al mismo tiempo recoge e incorpora a la red la que se produce en los parques fotovoltaicos que Iberdrola y Alter Enersun han instalado en los alrededores de Los Arenales, la misma ha sido un elemento clave para el desarrollo de estos dos megaparques de energía solar.

El ministerio abrió el pasado viernes el plazo para incorporar las modificaciones en la red de transporte de energía, el plazo para la presentación de alegaciones es hasta el 12 de enero. Lo que se pedirá por parte de CCGreen en su reclamación es una explicación de los motivos por los que no se permite una posición de consumo sobre la subestación, que no solo beneficiará al sector que quiere promover la citada sociedad, sino que también garantizaría el suministro de energía a los futuros desarrollos empresariales en el resto de hectáreas que el plan de urbanismo destina en la zona para usos industriales.

El alcalde, Rafael Mateos, anunció este miércoles que la Junta y el ayuntamiento pedirán al Gobierno que no deje fuera a CCGreen. El objetivo de la reunión que se quiere tener con el ministerio es que se garantice que tendrá la potencia de energía necesaria desde Los Arenales.