Morales: «Vamos a luchar para que ser productores de energía revierta en la provincia de Cáceres»

El nuevo año 2024 también llega con prioridades para el Gobierno provincial de la Diputación de Cáceres. Y entre esas prioridades, cómo no, se encuentra la temida despoblación y las herramientas necesarias para ponerle coto. Y para ello, la inversión es de una importancia capital para vislumbrar un futuro en el que la fijación de población en el medio rural sea una realidad.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, apuesta por «luchar» para que el Gobierno central no fije el baremo de la inversión sólo a nivel poblacional y sacar rédito al hecho de que la provincia cacereña sea una gran generadora de energía.

«Vamos a luchar decididamente para que la generación y producción de energía eléctrica que producimos revierta directamente aquí. Hace mucho tiempo las provincias donde se generaba energía hidráulica veían cómo se revertía una parte importante de la inversión en aquello que se daba en llamar el canon energético. Por eso, hay que luchar para que esta provincia, que genera mucha energía en el ámbito hidráulico, de las fotovoltaicas y las eólicas, se tenga en cuenta por parte del Estado; que no sólo se tenga en cuenta la población a nivel de inversión. Y esa va a ser una lucha a todos los niveles: política y legalmente», advierte Morales.

Igualmente, el presidente provincial sostiene que la lucha contra la despoblación «es un elemento incardinado en todas las políticas y en todas las áreas de la Diputación Provincial».

Impulso a las empresas

Acompañar a las empresas y facilitar que esas compañías se asienten en la provincia, para que las nuevas industrias (como Envision y la fábrica de diamantes de Trujillo) es otra de las prioridades de la Diputación Provincial. «En ese ámbito, desde luego, vamos a colaborar. Hoy mismo», [por ayer martes] «hemos tenido reuniones entre representantes de Envision con técnicos de la Diputación de Cáceres para desarrollar temas de formación y de proyectos de empleo».

Morales asegura que «tenemos que ser catalizadores de esa perspectiva que se abre con esas grandes empresas, que por fin van a llegar a la provincia y que van a generar muchos puestos de trabajo y otra dinámica». Además, supone «entonar un apoyo en el ámbito del turismo y las cooperativas y de la economía agroalimentaria. Lo que queremos es dar viabilidad de futuro a nuestra provincia y nuestros municipios para que no desaparezcan. Y si no crecen en población, al menos que no bajen», señala el presidente.

Hacer un acompañamiento a esas nuevas oportunidades «desde la capacidad económica y técnica que tengamos para frenar la despoblación», subraya el presidente provincial.

También hace referencia Morales a las relaciones con Portugal y a la necesidad de impulsar el puente de Cedillo sobre el río Sever. «Ese puente queremos que sea una realidad, porque tenemos un fondo de saco en ese área y acercaría la provincia y la zona oeste e impulsaría su desarrollo». Morales mantendrá en el corto plazo una reunión con la Cámara de Nisa, pero se muestra convencido de que el proyecto saldrá (ahora sí) adelante. «El dinero está concedido por Europa y desde Portugal está todo en marcha; tienen hasta finales de 2025. Es un asunto que ya está en marcha, pero esta vez no depende de nosotros, sino de Portugal y de Europa. No creo que haya ningún inconveniente», añade Morales sobre este proyecto que se lleva acariciando durante décadas por múltiples avatares.