Carta al alcalde de Cáceres

Amigo Rafa: perdona que te moleste, pues supongo que tienes muchos problemas de los que encargarte y muchos caminos que recorrer hasta que logres solucionar lo del Buda por ejemplo. Por cierto, ¿has pensado instalarlo en el cerro de la Butrera? Tiene unas maravillosas vistas de la Ciudad Monumental y de la Montaña, aunque está más bajo para que, por muy alta que sea la estatua, siempre quedará pequeña y no olvidará la jerarquía de la ciudad. Claro que a lo mejor tiene alguna especial protección, porque aunque ya no quedan buitres, seguramente habrá lagartijas y hasta algunos saltamontes.

El caso es, amigo mío, que cada vez que mi esposa vuelve a casa me saluda con la misma canción: «Las calles están hechas un asco. Las aceras llenas de hojas de árboles que si las pisas corres el riesgo de resbalarte y algún día me voy a caer». La verdad es que no le falta razón, y esto es tan notorio que se han dado cuenta casi todos los catovis, incluidos los concejales, que según dicen las malas lenguas no se enteran de nada. ¿Y de quién te imaginas que es la culpa de que se resbale y se caiga? Exacto, mía, porque has sido alumno mío y presumo de que somos amigos. «¿Por qué no le dices que limpien las aceras?», me dice. Y sobre todo: «¿Eso es lo que le has enseñado?» Yo creía que te debía enseñar lo que decían Aristóteles y Kant pero...

Y además, prosigue, «cuando estaba Conyser no pasaba eso», porque en Conyser manda Eduardo que fue alumno suyo y le enseñó a hacer bien las cosas. En fin Rafa, ya sabemos que no tienes la culpa de que existan árboles de hoja caduca pero existen, seguramente será una herencia muy antigua, y están estratégicamente dispersos por toda la ciudad de manera que no puedes caminar dos metros sin pisar una hoja.

Acuérdate de que te di buenas notas y hazme ese favor, porque si un día de estos se cae y se rompe una pierna ¿quién dirías que es el culpable? En cambio, si quien se cae soy yo y me rompo una pierna, «eso te pasa por no habérselo dicho a tu amiguito. Ya te lo dije mil veces» O más...