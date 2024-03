Una escombrera en la Charca Musia de Cáceres

Llueve sobre mojado en Charca Musia. Si el pasado mes de enero los industriales de la zona se plantraron en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres para protestar por las inundaciones que sufre este polígono con cada temporal, ahora, la Plataforma de Afectados Charca Musia ha denunciado que, poco menos, que la zona se está convirtiendo en una escombrera.

«Continua el vertido descontrolado de residuos en el polígono industrial», manifiestan desde la Plataforma de Afectados Charca Musia y ahora también desde la Asociación de Vecinos La Unión.

Denuncias

Ambos colectivos han trasladado esta problemática a la nueva empresa encargada de la recogida de basuras (Valoriza, que ha sustituido a Conyser desde el pasado mes de febrero), «para ver cómo podemos poner fin a esta situación inaceptable».

También se va a reclamar al Ayuntamiento de Cáceres «más presencia policial para controlar y sancionar, si es necesario, a las personas que se dedican a llenar de escombros y basura el barrio». Desde la plataforma instan a los vecinos y vecinas a que «no permitáis que esto siga sucediendo». E incluso les piden que saquen el móvil y hagan fotos para documentar la situación. «Desde aquí denunciaremos», advierten en la plataforma.

Reunión con Valoriza

Goyo Chaparro, de la plataforma, expresa que ya se han reunido con los representantes de Valoriza en Cáceres, que les explicaron el nuevo sistema de recogida de residuos y les trasladaron que entre los meses de marzo y abril se harían nuevas reuniones y se haría un buzoneo con la información, para implantar el sistema de recogida puerta a puerta. Se hará a la vez en los diferentes polígonos industriales de la ciudad.

«Ya solo el hecho de que retiren los contenedores es disuasorio a la hora de evitar que se tiren ese tipo de escombros», apunta Chaparro. «Hay residuos que Valoriza no podrá recoger porque no los pueden reciclar: aceites gomas de ruedas y chapas de coches... Este tipo de material lo tienen que reciclar los propios industriales y no se puede arrojar a los contenedores, que es lo más fácil». De hecho, Chaparro subraya que «los talleres tienen la obligación de hacer contratos con empresas para recoger ese tipo de residuos». En cualquier caso, la plataforma valora como buena la solución y espera que en el corto plazo la imagen de resiudos en la Charca Musia pueda desaparecer.