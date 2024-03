Tanxugueiras, Los Niños de los Ojos Rojos y The Refrescos, al Festivalino de Pescueza

El Festivalino de Pescueza, el festival musical “más pequeño del mundo”, ha desvelado este lunes su cartel completo que incluye a: Tanxugueiras, The Refrescos, Los Niños de los Ojos Rojos, Diván du Don, Decai, Tamara Alegre, Entrenotass, grupos folk como y tributo a la música rock y disco con Discoplay y MT80-We rock the 80’s.

“Un año más, Pescueza por medio de la cultura y la concienciación medioambiental volverá a ser altavoz y a gritar bien fuerte que el mundo rural existe”, ha manifestado la alcaldesa, Tina Fernández, quien ha presentado en Cáceres el programa de la XVII edición del Festivalino, que revolucionará durante tres jornadas (12,13 y 15 de abril) esta localidad cacereña de apenas 150 habitantes, reuniendo a cientos de amantes de la música, el teatro, la naturaleza y la vida rural.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado por la alcaldesa de Pescueza ha participado en la presentación, en rueda de prensa, del Festivalino 2024, en el Palacio Provincial de Cáceres. “La música, la cultura y el medio ambiente volverán a ser los ingredientes fundamentales de este evento, cuya máxima prioridad es poner en valor la importancia de las zonas rurales”, ha destacado la regidora.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la alcaldesa de Pescueza, Agustina Fernández Palomero. / EUROPA PRESS

Tanxugueiras cumplen su palabra

El año pasado, el trío formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro (Tanxugueiras), supusieron un punto álgido del festival. Anunciaron que en 2024 que regresarían con banda a dar un conciero completo, y así será. Son cabeza de cartel junto a Los Niños de los Ojos Rojos en este “grandísimo pequeño festival de música, naturaleza, cultura, mercado, gastronomía, amor por el medio rural”, ha subrayado la alcaldesa.

Rifirrafe con la Junta

Finalmente, el Festivalino de Pescueza contará con la ayuda completa de la Junta de Extremadura: 25.000 euros. Faltaba la subvención de 10.000 euros del Instituto de la Juventud (IJEx) que se suma a los 15.000 euros de Cultura para la continuidad de la cita musical. La ayuda del IJEx irá destinada a sufragar los gastos de sonido e iluminación de los escenarios.

Desde el IJEx manifestaron que el año pasado “no se financió ni un solo grupo joven emergente en el Festivalino con el dinero del IJEX, tal y como indicaba el consistorio en su justificación”, algo que, a su juicio, “no debería ocurrir en próximas ediciones; queremos que haya cada vez más jóvenes creadores y no meros espectadores”.

Al respecto, la alcaldesa de Pescueza asegura que se alegró de que la Junta “recapacitara y quisiera ayudar, pero es porque lo hemos trabajado y peleado; si no, esa subvención no hubiera llegado”. En cuanto a las bandas emergentes, ha subrayado que "todos los años por este festival pasan grupos jóvenes, que no tienen por qué ser menores de 30 años".

De hecho, este año hay cabida para varias bandas regionales emergentes: Entre Notas, de Guareña; Canchaleras de Plasencia y Deliranza de Montehermoso. Y añade la regidora que “los jóvenes no van al Festivalino sólo de meros espectadores, también hay voluntarios y promotores de talleres. Quien no conoce el Festivalino es normal que diga eso”.

El Festivalino contará este año con un presupuesto similar a la de otras ediciones: cerca de 50.000 euros, incluida la subvención que le da la Diputación de Cáceres (15.000 euros).