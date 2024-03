Suspendida la procesión del Cristo Negro en Cáceres

Este Miércoles Santo ha sido otro día de angustia cofrade. Con los parques cerrados desde primeras horas de la mañana por temporal, rachas de viento de 71 km/h y casi 40 litros de agua, nadie garantizaba la salida del Cristo Negro en la medianoche del Miércoles Santo. La fortuna siempre ha jugado a favor del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús: desde su refundación hace 37 años, únicamente ha dejado de procesionar una sola vez por la lluvia. O cesaba el agua antes de su salida, o comenzaba después de su entrada. Por eso, centenares de personas han vuelto a llenar el recorrido, confiando en la providencia. Pero esta vez no ha podido ser.

Ya lo había advertido el mayordomo, Alonso Corrales, a media mañana: «El Cristo Negro solo se ha quedado en la concatedral una vez en todos estos años. Por tanto, los ánimos que tenemos son buenos, seguimos preparando todo para salir. Pero nosotros no podemos forzar lo que ocurra, y si algo está claro es que la talla no se debe mojar de ninguna manera, ni tampoco saldrá con protección desde el principio. No habrá prórroga. A las doce salimos, o no salimos».

Finlamente, la junta de gobierno ha optado por realizar una procesión claustral interna y un besapié, que se desarrolla en estos momentos.