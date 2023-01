Lejos queda el 2 de abril de 2004, cuando Daniel Rodríguez García, Dani Rodríguez, se colocó la camiseta del CB Tarragona para saltar a la pista en el que fue su primer partido en la LEB Oro. Jugó 14 minutos. Anotó 5 puntos. Dio una asistencia. Su equipo ganó 81-71 al León Caja España. Tenía poco más de 20 años. Este miércoles, con la camiseta del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y ante el Alimerka Oviedo, se convertirá en el jugador con más partidos en las casi tres décadas de historia de la competición: 543. Superará a Urko Otegui, que se quedó en 542.

«Es un registro que ilusiona y sobre todo siento orgullo por lo que significa haber jugado tantas temporadas en una liga tan exigente como la LEB Oro. Estoy muy feliz», explica el director de juego del Cáceres a este diario. Al récord, dice, le gustaría acompañarlo de una nueva victoria, que sería la sexta esta temporada para los verdinegros.

Dani Rodríguez (Esplugas de Llobregat, 13 de febrero de 1984) es el señor de los récords, porque este de más partidos lo añade a otros dos que ya posee en la LEB Oro: el de máximo asistente, que alcanzó en 2021 (a día de hoy ha repartido 1.539), y el de jugador con mayor número de minutos disputados (más de 12.200).

«La idea es seguir sumando partidos», afirma sin dudarlo a falta de muy pocos días para cumplir 39 años. «Siempre digo que miro el futuro un poco como cuando tenía menos años, con optimismo. Físicamente me encuentro muy bien, por el momento espero seguir igual, no me pongo límite». Lo dictará, sabe, el cuerpo.

Dani Rodríguez acumula 17 temporadas en la LEB Oro, las 14 últimas de forma consecutiva. Su estreno en esta categoría fue en la 2003-2004 con el Tarragona (repitió en la 09-10), Melilla (dos etapas, 2004-06 y 17-18), La Palma (10-11), Cáceres Patrimonio de la Humanidad (11-12 y en la actualidad), Lleida (12-13), Breogán (13-14), Palencia (2014-17 y 2019-22) y Betis (18-19). En EBA jugó con el Joventut, con el que acabó su formación (la inició en el Cornellá), y el Monzón y en LEB Plata ha pasado por Vigo, Huesca y Tarragona. También tiene pasado ACB, en la campaña 2003-2004 con el Lleida, la misma en la que se estrenó en la LEB Oro. En la máxima categoría jugó dos partidos.

«He vivido ascensos, he jugado Copas... esos, no cabe duda, son momentos inolvidables que uno nunca dejará de lado, pero me quedo más en general con la trayectoria, con haber jugado tanto tiempo y haber disfrutado durante tantos partidos con diferentes equipos, compañeros, que al final es lo que queda», cuenta Dani Rodríguez, para quien los malos momentos, «he tenido pocos», quedan en un segundo lugar y «trato de no recordarlos». Lo más destacable, recalca, es haber sufrido pocas lesiones y, «gracias a Dios», ninguna importante.

El equipo

Siempre ha destacado como un jugador de equipo y por eso más que en su récord individual, que le hace mucha ilusión, no lo oculta, su mente está centrada en las necesidades del Cáceres, que este miércoles tiene ante el Oviedo otro de esos encuentros «importantísimos». «Esperemos seguir con las buenas sensaciones de Almansa, e incluso de Valladolid, y saquemos el partido adelante». Si los verdinegros lo consiguen sería la primera vez en lo que va de temporada en la que conseguirían dos triunfos consecutivos.

«El triunfo de Almansa ha sido muy importante para nosotros», cuenta Rodríguez. La forma de perder en Valladolid un partido que «teníamos prácticamente ganado nos hizo mucho daño. Pero el equipo ha sabido levantarse», añade el veterano base, que partido a partido sigue agrandando su historia. Y el de mañana no será uno más.