Unos pocos curiosos recibieron a media tarde en las puertas del hotel Barceló V Centenario de Cáceres a la selección española absoluta masculina de baloncesto, vigente campeona del mundo y de Europa. Jugadores y técnicos aparecieron con caras de cansancio: horas antes habían madrugado en la capital de Islandia, Reikiavik, donde el jueves disputaron el penúltimo partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El último será este domingo en el Multiusos ante Italia (18.00 horas). El choque ha levantado una enorme expectación pese a que España ya está clasificada, pero es que no todos los días juega un equipo así en Extremadura. De hecho, apenas hay un par de precedentes, en 1974 y 2008.

En el combinado no están los componentes de equipos de la NBA y la Euroliga, que no suelen disputar estas fases clasificatorias, pero no faltaron los rostros conocidos. Uno de los primeros en bajar del autobús fue Carlos Jiménez, que ejerce como jefe de expedición o, como se dice ahora, ‘team manager’. Entre los jugadores seguramente el rostro más reconocible es el de Alberto Díaz, el pelirrojo base del Unicaja que es, junto a Joel Parra, el único que también estaba en la foto del reciente Eurobasket. El alero del Joventut, protagonista de la última jugada de la semifinal de la Copa del Rey ante el Lenovo Tenerife, estuvo muy agradable en el escaso trayecto a pie entre el bus y la puerta del hotel. Hace no demasiado, como la mayor parte de la plantilla, jugó en Cáceres en la LEB Oro, en su caso con el Prat.

«NO DEPENDE DE MÍ»

Otro que llamó la atención fue Alex Reyes, alero del Bilbao Basket nacido en Cáceres e hijo de Miguel Ángel Reyes, componente del equipo de la ciudad en la Liga ACB en la década de los 90. En una rapidísima conversación con este diario se encogió de hombros cuando se le preguntó si iba a debutar con la selección absoluta el domingo. «No depende de mí», respondió. Resulta obvio imaginar la gran ilusión que le hace, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 29 años y que ha tenido una lenta maduración en las categorías inferiores hasta llegar a este momento.

Como ocurrió en Islandia, varios jugadores serán descartados de la relación de 12 que pueda disputar el encuentro.Reyes se quedó fuera el jueves, pero cierta lógica localista indica que esto no se repetirá.

El equipo, con Luis Guil al mando a nivel técnico hasta que llegue Sergio Scariolo procedente de Italia, llegó cansado del viaje y no entrenó el viernes. Sí lo hará el sábado, de 18.00 a 20.00 horas, en el escenario del partido, y después habrá un acto de presentación con la presencia de Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española, y representantes políticos y federativos de Extremadura. Por la mañana habrá trabajo en el gimnasio. Mientras, la selección de Italia también llegó Cáceres, aunque no está hospedada en el mismo hotel, sino en el Don Manuel.

LAS ÚLTIMAS 500 ENTRADAS

El lleno en el Multiusos, con unas 6.000 butacas para encuentros de baloncesto, está prácticamente asegurado. Las primeras entradas disponibles se agotaron en unas pocas horas, pero quedó un 10% que aplicando la Ley de Espectáculos de Extremadura debe ponerse a la venta el mismo día del partido en las taquillas del propio pabellón. Serán 500 por las que se prevén largas colas hasta que abran a las 9.30 horas.

Será la última oportunidad para ver a la selección antes de la preparación para la Copa del Mundo y la primera vez que juega en España como número 1 del ranking FIBA.