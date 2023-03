"Vengo a aportar mi granito de arena. Esto no es cuestión de Diego Merino. Somos todos los que tenemos que sacar esto adelante. Me hace mucha ilusión devolver con trabajo todo el cariño que han tenido conmigo». Es la declaración de intenciones del nuevo entrenador del Coria, que este miércoles dirigió su primer entrenamiento en La Isla sustituyendo a Alberto Urquía.

En su presentación, Merino se mostró sobre todo «ilusionado». «Me ha seducido no solamente que sea un club que está haciendo bien las cosas, sino la calidad de las personas que me he encontrado. Ha supuesto un reto y una motivación», comentó.

Reconoció abiertamente que el equipo está «en una situación compleja», pero como antídoto propuso «poner todo el empeño». «Más que decir, toca hacer. En eso nos vamos a enfocar. Hay que competir bien en los ocho partidos que nos quedan», zanjó.

Información previa sobre la situación de la plantilla no le falta, «a nivel de análisis, tanto a nivel individual como colectivo, pero es distinto el análisis externo que el interno. Queremos conocer al futbolista en el día a día y trabajar con ellos para que den su mejor versión. Creemos en el proyecto, en ellos». Habló sobre todo de «trabajo en equipo» porque «necesitamos a todos: a la afición, al club, a cualquier persona que nos pueda echar un cable. Estas situaciones se sacan desde la unidad».

Merino indicó que «tenemos que mentalizarnos de que se puede», aunque asumió que «una receta mágica no hay. Lo que vamos a hacer es afrontar una liga de ocho partidos y mejorar en todas las áreas posibles. Si lo hacemos, seguramente también mejorarán los resultados». Y gráficamente declaró que confía en la plantilla porque «si no, no estaría aquí».

De momento estará acompañado únicamente por su preparador físico de confianza, Héctor Carrión, a la espera de incorporar más elementos al cuerpo técnico.

LA VISIÓN DEL CLUB

Al lado de Merino estuvo Jesús Manibardo, el director deportivo de la entidad, que desveló que «la idea» es que el técnico continúe la próxima temporada si logra la salvación y que el primer contacto entre ambas partes no se produjo hasta el lunes. «Se ha precipitado todo durante la tarde-noche del domingo. Hasta ese momento apostábamos por la continuidad. Esperábamos una victoria para cambiar el chip y volver a estar como en la primera vuelta», dijo.

También justificó que Urquía y no haya tenido una despedida oficial junto a su grupo de colaboradores, también fuera del Coria ya. «Se le dio la oportunidad de dar una rueda de prensa y él rechazó esa posibilidad», contó.