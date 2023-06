Javier Amador Criado (Cáceres, 2 de abril del 77) tiene trazado un plan, como dicen que tiene ya Julio Cobos para subir, y viaja primero desde Logroño a Zaragoza. Duerme en la casa de su amigo y paisano Jorge Pérez Giménez (12 de noviembre de 1982) el viernes. Es el primer paso. Los dos son maestros de profesión (de devoción son seguidores del club de fútbol de su ciudad) y los dos cuentan las horas para el inicio de la gran cita.

Se montarán en un Ave hasta Sevilla el sábado por la mañana. En la capital andaluza buscarán la manera de completar el viaje a Huelva, «en BlaBlaCar o en otro tren, ya veremos», donde el equipo de sus corazones, el Cacereño, se juega el ascenso a Primera Federación a partir de las 20.00 horas del domingo, con 0-0 en la ida en el Príncipe Felipe. En Punta Umbría esperan «hacer la previa» con sus amigos verdes Siso, Ani, Erik o Rivas.

El lunes volverán a sus respectivos destinos en un retorno que incluye un Alvia desde Huelva a Madrid y después un Ave a Zaragoza. Ellos esperan que el desplazamiento de vuelta lo hagan con una sonrisa de oreja a oreja. Será una buenísima señal.

«Para los que nos han inculcado este sentimiento desde ‘chiquititos’, este partido es como un premio, como un disfrute. Se ascienda o no, la verdadera victoria de este año es haber visto el Príncipe Felipe lleno para ver al Cacereño, no para ver al Real Madrid. Si no subimos el domingo no pasa nada. Lo importante es ir consiguiendo que la ciudad se enganche al club. El año pasado no se le recriminaba no ganar, sino el no competir. En éste, a pesar de algún pequeño bache tras la copa, el equipo ha conseguido que todos estemos con ellos», dice Pérez, que ejerce en Huesca, aunque vive en la capital maña.

Los mil se lo merecen

«¿Qué hay nuevos que se han subido al carro ahora? Bienvenidos, pero yo me alegro especialmente por los mil de toda la vida que siempre han estado, tanto en Beasain, como en Churra, en Valencia…; para ellos, para nosotrso, es un premio vivir esto y ver nuestro estadio lleno; se ascienda o no, a nosotros eso nos da igual. Somos felices con poder vivir esto”, agrega convencido el ilusionado aficionado cacereño, número 78 como abonado verde. Siempre que sus obligaciones se lo han permitido, no ha dejado de ver muchos partidos del club, pese a vivir a más de 600 kiómetros de Cáceres desde hace años, al igual que Amador, que ejerce en Navarra y vive en la capital de La Rioja y que lleva con orgullo el número 34 de socio del CPC.

Amador tiene su puesto de trabajo en el IESO del Camino, en Viana (Navarra), a10 kilómetros de Logroño. «Recuerdo que yo ya estuve en Huelva viendo al Cacereño en la temporada 96-97. Empatamos 2-2, en un viaje muy chulo y en el que estuvimos con la gente de allí, que nos trató muy bien, fue día muy bonito», rememora el profesional de la educación, que dice tener «muy buenas sensaciones con el equipo. Después de lo que pasó en Elda ante el Teruel, que fue un fiasco tremendo y nos vimos todos bastante cabreados y desilusionados, la ilusión te vuelve a surgir enseguida con el Cacereño, que es nuestro club», cuenta.

«Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y esperemos que la gente de Huelva nos trate bien. Ya estuvimos en la ida con algunos, y la verdad es que son buena gente, encantadora, y de hecho tenemos teléfonos para quedar allí y compartir con ellos cosas», afirma Amador, que lleva cinco años ejerciendo en Navarra, que suma a otros dos en Aragón y otro en Madrid. «Este año he hecho muchos kilómetros para ver al Cacereño: quise estar el día del Córdoba, el de Girona, el del Madrid, aunque estaba en Cáceres al ser Navidades. También estuve en Valencia, en el partido de ida ante el Recreativo… con mucha ilusión».

El pronóstico de ambos no puede ser otro y tiene un guarismo positivo: Jorge Pérez prevé un 0-1 gol en el 118; Javier Amador apunta un 1-2. Con esos resultados su viaje tendrá final feliz, desde luego.

Largas colas para conseguir estar en la gran final del Nuevo Colombino

Colas de aficionados intentando conseguir plaza en los autobuses y/o entrada para la gran final de Huelva del domingo. Éste es el aspecto que presentaba este martes por la tarde en las inmediaciones de la sede del Cacereño en la Avenida Virgen de Guadalupe. Las 600 localidades que ha solicitado el Cacereño al Recreativo pueden ser finalmente más si continúa este ritmo. Cáceres está con su equipo en uno de los momentos cumbres de este año histórico para la entidad.