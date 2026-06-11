Baños de Montemayor, dos mil años de bienestar entre termas, bosques y experiencias

Los viajeros actuales buscan destinos capaces de ofrecer experiencias auténticas, variadas y memorables. Baños de Montemayor responde a esa demanda con una propuesta turística que une salud, naturaleza, cultura, deporte y gastronomía en un entorno privilegiado del norte de Extremadura.

Balneario de Baños de Montemayor. / EL PERIÓDICO

Dos mil años de tradición termal

Su propio nombre remite a una tradición termal con más de dos mil años de historia. Fueron los romanos quienes construyeron unas termas que todavía hoy se conservan y pueden visitarse. De los manantiales Columna y Arqueta brotan aguas reconocidas por sus propiedades terapéuticas, base de una oferta que combina el legado bimilenario del termalismo con instalaciones modernas dotadas de la última tecnología en hidroterapia. El resultado es una experiencia orientada al descanso, la salud y el bienestar.

Entorno natural en Baños de Montemayor. / EL PERIÓDICO

Naturaleza activa entre robles y castaños

Junto a la experiencia termal, Baños de Montemayor ofrece un entorno natural de gran valor. Los bosques de robles y castaños que rodean la localidad son un escenario idóneo para el senderismo, las carreras por montaña y el ciclismo BTT, con recorridos adaptados a distintos niveles de dificultad. La oferta se completa con la piscina natural y el embalse de Baños, espacios adecuados para actividades como la pesca, el kayak o el paddle surf.

Patrimonio y cielos limpios en Baños de Montemayor. / EL PERIÓDICO

Patrimonio y cielos limpios

El visitante también encuentra un rico patrimonio histórico-artístico, con huellas que van desde la época romana hasta la actualidad. A ello se suma la calidad de sus cielos, limpios y adecuados para la observación astronómica, una experiencia cada vez más demandada por quienes buscan un contacto directo con la naturaleza.

Ayuntamiento de Baños de Montemayor. / EL PERIÓDICO

Gastronomía de kilómetro cero

La gastronomía es otro de los grandes atractivos del municipio. Carnes, verduras y hortalizas, quesos artesanos, jamones, embutidos ibéricos y dulces típicos conforman una cocina basada en la tradición, el producto local de kilómetro cero y el trabajo de profesionales que mantienen viva la identidad culinaria de la zona.

Subida al Calvario en Baños de Montemayor. / EL PERIÓDICO

Excelencia turística reconocida

Todo este conjunto —historia, cultura, naturaleza, termalismo y gastronomía— se sostiene sobre un compromiso compartido por el sector público y privado con la calidad turística. Ese trabajo ha permitido a Baños de Montemayor recibir distintas distinciones y avanzar actualmente en su proceso de ingreso en la red mundial Best Tourism Villages, impulsada por la Organización Mundial del Turismo, organismo perteneciente a Naciones Unidas.

Baños de Montemayor se presenta así como un destino de experiencias para parejas, familias, deportistas, aventureros y viajeros que buscan bienestar, actividad, patrimonio y hospitalidad en un mismo lugar.