Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 24 de febrero de 2023:

Los ladrones del Atrio: una historia de amor, vino caro y sexo en la cárcel

El lunes empieza el juicio contra Priscila Guevara y Constantin Dumitru, la pareja acusada de robar 45 botellas del hotel restaurante de Cáceres

El juzgado no ve indicios de que encañonaran al superintendente de la Policía Local de Badajoz

La jueza archiva provisionalmente la causa al no apreciar pruebas de delito

El TSJEx avala que el SES no pague el tratamiento a un joven de Plasencia con una enfermedad rara

Señala que no administrarlo no supone un riesgo para su salud y vida. Afirma que, aunque otras comunidades lo costeen, no vulnera el derecho a la igualdad

Juan Ignacio Barrero: «Seguirá luchando por Mérida allí donde se me requiera»

El expresidente del Senado recibe el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad de Mérida. «Este será el reconocimiento más importante de mi currículum vital», afirma el homenajeado

Acuerdo a tres bandas para rehabilitar 109 viviendas del centro de Cáceres por 1,7 millones

Un convenio firmado entre Gobierno, Junta de Extremadura y ayuntamiento supondrá destinar una media de 15.000 euros por inmueble. El Mitma financiará hasta el 70% del total a través de los fondos de resiliencia de la UE