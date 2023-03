El 33% de las consultas de pediatría no están cubiertas por especialistas en atención infantil

El debate por la falta de médicos no es nuevo. En la región hay por ejemplo 74 plazas de Atención Primaria y Hospitalaria que llevan años sin cubrirse. Esta situación afecta también a Pediatría, aunque no se refleja en las estadísticas de las vacantes: de las 138 plazas de esta especialidad solo hay en estos momentos cuatro sin ocupar, el 2,9%. En cambio una buena parte de ellas no están cubiertas por pediatras, sino por médicos de familia que no están especializados en la atención a la población infantil.

Hervás, con 322 niños y niñas, sin pediatra por la falta de profesionales En concreto, según los datos aportados este lunes por el director general de asistencia sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), Vicente Alonso, en Extremadura el 33% de las consultas de pediatría de atención primaria son atendidas por medicina familiar; o lo que es lo mismo 46 de las 138 plazas de pediatría que hay repartidas por toda la comunidad autónoma. La cifra está seis puntos por encima de la media nacional, donde el 27% de estas consultas no las pasan tampoco pediatras. Esta situación se acrecienta en el caso de las zonas rurales, donde más de la mitad de estas consultas (el 51%) no están ocupadas por especialistas en atención infantil. En las ciudades ocurre al contrario, solo el 16% son atendidas por médicos de familia. Convocan una protesta por la falta de personal médico en el Ambroz Estos datos lo que vienen es a poner de manifiesto, una vez más, la dificultad que existe de cubrir las vacantes en los pueblos de la región. De hecho, tal y como publicara este diario, a pesar de que ya han entrado en vigor los incentivos a los médicos que se ofrezcan a ocupar las plazas de difícil cobertura (se denominan así a las que llevan al menos un año sin cubrirse), a los que se pagará un 40% del complemento específico en dos años. Es decir, en dos años verán incrementada su nómina mensual en 500 euros o en casi 7.000 al año. Entre estas plazas de difícil cobertura se encuentran dos de Pediatría, ambas en Zafra, que el Servicio Extremeño de Salud (SES) es incapaz de ocupar. En estos momentos hay además otras dos vacantes, pero para las que ya hay especialistas disponibles: una está en Jerte, que se ocupará el 17 de abril después de que el médico haya firmado ya el contrato; y la otra en Hervás, donde trabajará un facultativo extracomunitario que ya está en Extremadura pero que está pendiente de que se le conceda el permiso de trabajo. Había una quinta en Plasencia, pero que ya se ha conseguido también cubrir, según ha confirmado este lunes Vicente Alonso. A pesar de ello, Extremadura cuenta con una ratio de 98 pediatras por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 91,1 por cada 100.000, según los datos aportados por el director general de asistencia sanitaria. Con estos datos ha respondido Vicente Alonso a la pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, en la última comisión de sanidad de la Asamblea de Extremadura esta legislatura, que le pedía que explicara cómo tiene pensado la Junta de Extremadura solucionar la falta de pediatras en la región, en especial en la provincia de Cáceres, donde se encuentra la mayor parte de estas consultas que están vacías. “Hay un déficit de profesionales, desde la crisis del 2008 ha disminuido la formación sanitaria especializada”, ha indicado Alonso. A pesar de ello, ha advertido, Extremadura ha seguido apostando por la Pediatría, llegando a formar a 10 especialistas al año, un incremento del 30%. En los últimos diez años, ha aclarado, se han formado en la región 180 pediatras. "Se les ofrecen contratos indefinidos" Vicente Alonso ha asegurado además que en todas las ofertas públicas de empleo se ofrecen estas vacantes (tanto las que están vacías como las ocupadas por médicos de familia), como se ha hecho también en el proceso de estabilización, cuya convocatoria está aún pendiente. Y todas, asevera, “con contratos indefinidos”. El director general de asistencia sanitaria ha apuntado, no obstante, a que la especialidad de Pediatría no existe ni siquiera en muchos países. “En muchos países de nuestro entorno no existe la especialidad de Atención Primaria, solo la atención a las familias por parte de esos médicos de familia”. Y ha subrayado además que en algunos pueblos donde las consultas están cubiertas por medicina familiar sus vecinos han recogido firmas para que este médico no se marche. El problema es que, tal y como ha advertido el diputado de Unidas por Extremadura, hay muchos municipios en los que ni siquiera hay un médico que atienda el centro de salud, ni a adultos ni a niños, por lo que se ven obligados a trasladarse a otras localidades. “Hay que tratar de que las plazas sean ocupadas por especialistas”, ha instado Joaquín Macías. Precisamente la Asociación Española de Pediatría ha publicado hace unos días un informe en el que advierte de que 5.149 niños extremeños no tienen un pediatra asignado; 523.000 en todo el conjunto nacional. Se han obtenido de una encuesta realizada a los representantes autonómicos de más de 4.900 pediatras de los centros de salud, que han aportado datos sobre las plazas vacantes en sus comunidades. "Esto no es un mapa partidista, ni político. Somos los pediatras de los centros de salud y conocemos la realidad de los niños en España. Queremos que todos tengan pediatra. El modelo español es privilegiado y hay que cuidarlo. Este modelo está en peligro de extinción. Con el mapa lo que queremos es ver dónde se hacen las cosas bien, como nueve comunidades autónomas que tienen menos plazas vacantes que el año pasado y, la mayoría, están cubiertas por pediatras", aseguró La presidenta de AEPap, la doctora Concepción Sánchez Pina.