Ya es oficial: la Asamblea se constituye el día 20

Ya es oficial: la nueva Asamblea de Extremadura se constituirá el 20 de junio (martes). Este viernes el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica el decreto firmado por el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, donde se anuncia la convocatoria de la sesión plenaria, que comenzará a las 10.00 horas.

La publicación de este decreto supone el inicio de la renovación de la Cámara, a tenor de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo. Lo primero que se hará será conformar la mesa de edad, presidida por el diputado de mayor edad y compuesta además por dos secretarios que serán los diputados más jóvenes. Acto seguido jurarán o prometerán el cargo los 65 diputados electos, que previamente deberán haber recogido su acta en la Asamblea de Extremadura. Después se procederá a la formación del nuevo Parlamento, que estará compuesto por un presidente, dos vicepresidencias y tres secretarías.

Antes, los diferentes partidos con representación (PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura) tendrán que presentar a un candidato. Y se procederá a la votación. El procedimiento es el mismo que en la investidura a la Junta de Extremadura. En una primera votación se necesitará mayoría absoluta (al menos 33 votos) y, si ninguno la obtuviera, habrá que realizar una segunda vuelta. Aquí valdrá solo una mayoría simple. Si hubiera un empate será nombrado presidente el candidato de la formación más votada, que en este caso ha sido la del PSOE.

Si no hay acuerdos, la presidirá el PSOE

Este año podría darse este último escenario, dado que los dos partidos más votados (PSOE y PP) tienen la misma representación en la Cámara, 28 diputados. Si ni ninguno de los dos es votado por alguno de los otros partidos, habría un empate técnico y entonces la presidencia se la quedarían los socialistas. Por eso, si los populares quieren hacerse con la presidencia del Parlamento tienen que lograr un acuerdo antes del 20 de junio con la tercera fuerza política, Vox, que tendrá 5 escaños. Ambos, unidos, son el único bloque que suma la mayoría absoluta. El de la izquierda, con PSOE y Unidas, se queda en 32. Esto dará ya las pistas de si la líder de los populares, María Guardiola, intentará también gobernar la junta con la extrema derecha.

El partido que ostente la presidencia condicionará el futuro de la región. Entre otras cosas, será el responsable de proponer al candidato que considere para presidir la Junta de Extremadura. Deberá hacerlo, según los plazos que establece el Estatuto de Autonomía, en los siguientes 15 días a la constitución de la mesa de la Asamblea, previa consulta a los diferentes partidos para conocer los apoyos con los que cuenta. Una vez propuesto, el candidato deberá presentar su programa dentro de los siguientes 15 días y se procederá a su votación. Si se cumplen los plazos, el debate de investidura se celebrará como máximo el 20 de julio, en plenas elecciones generales. Aunque también cabe la posibilidad de que, si el presidente del Parlamento estima que no hay un candidato con suficientes apoyos, decida no presentar a ninguno para evitar una investidura fallida. Tiene de plazo tres meses. Si no, habría que disolver la Cámara y convocar de nuevo elecciones.