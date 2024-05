Penélope Cruz y Javier Bardem, de escapada en la Extremadura más desconocida

¿Han estado en La Siberia extremeña Penélope Cruz y Javier Bardem? Esa es la pregunta que se hacen muchos vecinos de Herrera del Duque donde, al parecer, los actores habrían pasado unos días de descanso en este paraíso natural situado a dos horas y media de Madrid en coche.

Fuentes consultadas han confirmado a El Periódico Extremadura que el matrimonio de Hollywood se alojó hace unos meses en La Plaza 23, la casa rural en la que se hospedó el cantante Bertín Osborne este invierno cuando acudió a una montería en esta zona eminentemente cinegética.

Los rumores sobre una escapada secreta de la pareja de actores más internacional de nuestro país a La Siberia han cobrado fuerza, y su estancia en el conocido establecimiento situado en la Plaza de España es 'vox populi' en la localidad. El propietario del establecimiento, Juan Rodríguez, lo niega categóricamente: "Eso es un bulo, Bardem no ha estado alojado aquí", mantiene el empresario.

Fachada de la casa rural La Plaza 23 / Booking

Sin embargo, se especula incluso con que el matrimonio habría encargado la comida a un catering o restaurante del vecino municipio de Guadalupe, que está a escasos 60 kilómetros de Herrera. La pareja podría haberse desplazado a Las Villuercas en su ruta por Extremadura para conocer el Monasterio de Santa María y sus bellos parajes.

En Herrera del Duque los exitosos artistas habrían pasado desapercibidos a ojos de muchos vecinos, ataviados con un 'look' casual para evitar ser reconocidos. No obstante, la ganadora de un Oscar y su compañero de vida y padre de sus dos hijos, Javier Bardem, salieron por el pueblo, según las fuentes de El Periódico.

El alojamiento seleccionado por Cruz y Bardem para conocer La Siberia está en el centro de este municipio de 3.900 habitantes. Se trata de una casa con solera situada en los soportales de la plaza principal del pueblo, con siete balcones en la fachada. La propiedad, herencia familiar, ha sido rehabilitada y convertida en hotel hace unos años.

Una de las habitaciones del alojamiento / Booking

Como las casas tradicionales de pueblo, tiene un ancho pasillo con bóvedas conservadas y cuenta además con una bodega. Los propietarios han decorado el patio al estilo cordobés, quizás por la proximidad a la provincia andaluza.

Según ha podido saber este periódico, los actores habrían reservado la casa completa, que tiene ocho habitaciones. Lo que se desconoce es si llegaron solos o en familia. La pareja siempre ha mantenido al margen de los focos su vida privada y no suele hacer públicos sus viajes y actividades personales, de ahí que su escapada a la Extremadura menos conocida sea un plan ideal para pasar inadvertidos. La dirección del establecimiento se desmarca de estos rumores e insiste en que "es un bullo que se propagó hace dos años unas Navidades", reitera Rodríguez.

¿Qué visitar en Herrera del Duque y su comarca?

Su casco antiguo, en el que se sitúa el propio alojamiento junto a la emblemática fuente de jaspe negro de la plaza, la iglesia de San Juan Bautista, el convento franciscano, la 'Casa del Conco' o el nuevo urbanismo del pueblo, con construcciones de vanguardia como el Palacio de la Cultura, obra del arquitecto cacereño Antonino Antequera, son algunos de los atractivos del Herrera del Duque más urbano.

En su entorno rural, la comarca, declarada en 2019 Reserva de la Biosfera, ofrece patrimonio, naturaleza, gastronomía y una costa de agua dulce con bandera azul única en la región. La playa de Peloche, con sus incomparables puestas de sol, es uno de los sitios de moda.

Cerro Masatrigo en el término de Esparragosa de Lares / M.A.LÓPEZ NIETO

El cerro Masatrigo, los castillos de Herrera y Puebla de Alcocer, la Reserva Regional de Cijara o la rutas de senderismo por la sierra de los Golondrinos podrían estar dentro del cuaderno de viaje de los actores.

Javier Bardem y Penélope Cruz se conocieron durante el rodaje de ‘Jamón, jamón' de Bigas Lunas en 1992. Pero fue en 2007, al terminar ‘Vicky, Cristina, Barcelona', cuando Bardem, 'by the way', se declaró a su compañera con un: “Oye, que me gustas". 17 años después, la pareja es una de las más sólidas y admiradas del cine. Con dos viviendas de lujo en Madrid y otras repartidas por el mundo, las estrellas de Hollywood residen a caballo entre la capital de España y Los Ángeles.