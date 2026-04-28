Guía para que los ‘cheese lovers’ (y los demás también) disfruten de la Feria Nacional del Queso de Trujillo

La gran cita de los cheese lovers ya calienta motores. La XXXIX Feria Nacional del Queso de Trujillo abre sus puertas desde el 30 de abril al 3 de mayo con 500 variedades queseras para degustar e Italia como país invitado. Si no quieres perderte detalle del gran encuentro de los amantes del queso en esta información encontrarás todas las claves. A punto de cumplir las cuatro décadas de trayectoria, la Feria Nacional del Queso reúne a queserías llegadas de todas las comunidades autónomas del país, Portugal y de la región de Lombardía (Italia).

5 euros = 6 tiques

El sistema para disfrutar de este medio millar de quesos distintos es el de tiques. Los precios no han cambiado con respecto a la pasada edición y se mantiene en 5 euros el billete de 6 tiques. En función de la variedad de queso a degustar o del vino con el que se quiera acompañar serán necesarios uno o más tiques para probarlos. El año pasado se vendieron unos 30.000 tiques y las previsiones de la organización son superar esta cifra en la actual edición. También prestigiosas bodegas participan para maridar con los quesos.

En el programa de la Feria Nacional del Queso de Trujillo está prevista una decena de catas de quesos extremeños a desarrollar en los distintos días de feria, en la que brillarán con luz propia las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de Extremadura: Torta del Casar, Quesos de la Serena, Quesos de los Ibores y Quesos de Acehúche.

Las catas son uno de los atractivos de la Feria Nacional del Queso de Trujillo. / FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO

Programa

La cita arrancará el jueves 30 con la inauguración oficial a las 11.00 horas en el Palacio de los Duques de San Carlos. Una hora más tarde abrirá sus puertas el recinto ferial, en la Plaza Mayor de Trujillo, que comenzará su actividad con la visita de autoridades y, ya por la tarde, con una cata para adultos dedicada a los quesos de la Ruta del Queso de Extremadura. La primera jornada concluirá a las 20.00 horas.

Guía para que los ‘cheese lovers’ (y los demás también) disfruten de la Feria Nacional del Queso de Trujillo / FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO

El viernes 1 de mayo la feria retomará su actividad al mediodía, con la apertura del recinto a las 12.00 horas. A lo largo de la jornada habrá protagonismo tanto para los más pequeños como para el público adulto. A las 12.30 horas se celebrará una cata infantil de carácter didáctico en torno a los quesos de la Ruta del Queso de Extremadura. Después llegará el turno de las catas maridadas para adultos, primero a las 13.30 horas, más tarde a las 18.00 horas con una sesión centrada en las cuatro DOP extremeñas, y de nuevo a las 19.00 horas con otra propuesta en torno a la Ruta del Queso de Extremadura. Dixieland podrá la nota musical en la Plaza Mayor a partir de las dos de la tarde. A las 19.00 horas en la plaza Los Moritos más música con En guardia (rock de los años noventa). El cierre del recinto será a las 20.00 horas y una hora después DJ Alberto pondrá a bailar a todos.

Cartel de la XXXIX edición de la Feria Nacional del Queso de Trujillo. / FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO

La prestigiosa cata-concurso

El sábado 2 de mayo será una de las jornadas más completas del certamen. La actividad comenzará a las 11.00 horas con una cata-concurso de quesos de cabra y oveja, en las modalidades de pasta blanda y pasta dura, que tendrá lugar en el Mercado Regional de Ganados. Se trata del momento crucial de la feria, ya que de ella saldrán los quesos ganadores, considerados los mejores del país cada uno en su modalidad. Los queseros reciben la noticia y recogen sus diplomas ante la vista de los asistentes. Suelen agotarse las existencias de los quesos premiados.

Ya a las 12.00 horas volverá a abrir el recinto ferial y, media hora después, los niños podrán participar en una nueva cata didáctica. La tarde mantendrá el pulso gastronómico con varias sesiones para adultos: a las 13.30 horas con quesos de la Ruta del Queso de Extremadura, a las 18.00 horas con las cuatro DOP extremeñas y a las 19.00 horas con una nueva cata maridada. La jornada finalizará a las 20.00 horas.

Cartel de la corrida de toros de la Feria Nacional del Queso de Trujillo. / EL PERIÓDICO

Toros

La plaza de toros de Trujillo acogerá ese sábado, a las 18.00 horas, una gran corrida de toros con un cartel de primer nivel, en el que harán el paseíllo Sebastián Castella, José María Manzanares y Emilio de Justo para lidiar seis toros de Núñez de Tarifa.

La feria echará el cierre el domingo 3 de mayo, aunque todavía habrá tiempo para disfrutar de una última jornada. El recinto abrirá a las 12.00 horas y a las 13.30 se celebrará una nueva cata para adultos dedicada a la Ruta del Queso de Extremadura. La clausura oficial llegará a las 16.00 horas, poniendo fin a cuatro días en los que Trujillo volverá a ser capital del queso.

Inés Rubio, alcaldesa de Trujillo, en la pasada inauguración de la Feria Nacional del Queso. / FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO

Inés Rubio, alcaldesa de Trujillo: «La Feria Nacional del Queso proyecta la imagen de Trujillo como destino de calidad»

La Feria Nacional del Queso alcanza ya su edición número 39. ¿Qué significa para Trujillo acoger un evento tan consolidado y qué impacto tiene en la imagen de la ciudad?

Para Trujillo es un auténtico orgullo acoger la Feria Nacional del Queso que, tras casi cuatro décadas, se ha convertido en un referente tanto nacional como internacional. No estamos hablando solo de un evento gastronómico, sino de una seña de identidad que proyecta la imagen de nuestra ciudad como destino de calidad, ligado, sin duda, a la cultura, al patrimonio y a la excelencia agroalimentaria.

La feria nos posiciona como un hogar vivo y dinámico, capaz de organizar grandes eventos, y eso tiene un valor incalculable en términos de promoción.

Este año participan 80 queserías con 500 variedades llegadas de toda España, Portugal y Lombardía como región invitada.¿Qué peso tiene esta dimensión internacional en el crecimiento de la feria?

La dimensión internacional es clave en la evolución de la Feria Nacional del Queso de Trujillo. Nos permite crecer y abrir nuevas oportunidades, tanto para nuestros productores como para la propia ciudad. Contar con la presencia de otros países y regiones invitadas no solo amplía la oferta, sino que convierte a Trujillo en un punto de encuentro entre culturas y tradiciones queseras. Esto refuerza nuestro prestigio y nos sitúa en un circuito gastronómico de primer nivel, además de favorecer el intercambio comercial y turístico.

Usted ha destacado que la feria une gastronomía, patrimonio y turismo en el mejor escenario, la Plaza Mayor. ¿Cómo se traduce esa combinación en beneficios reales para Trujillo durante el Puente de Mayo?

Se traduce en tres aspectos clave: actividad, oportunidades y proyección. Nuestra Plaza Mayor, que es una joya no solo es un espacio, se potencia como un escenario único que convierte la experiencia de visitarnos en algo especial. Quien viene a la feria no solo consume, también recorre la ciudad, visita nuestros monumentos y disfruta de nuestras ofertas culturales y gastronómicas. Es tiene un impacto directo en la hostelería, en los alojamientos y en el comercio local. Además de muchas de estas visitas se repiten posteriormente. Por lo cual, hablamos también de una inversión a medio y largo plazo en turismo.

El año pasado se vendieron 300.000 tickets de degustación y este año se espera una influencia masiva. ¿Está preparada la ciudad para asumir ese volumen de visitantes?

Trujillo está preparada y somos conscientes del volumen de visitantes que supone la Feria Nacional del Queso. Llevamos meses trabajando en la planificación y en organizar también el dispositivo que garantice su seguridad y su desarrollo. Se ha diseñado un dispositivo especial que implica coordinación entre seguridad, servicios municipales, limpieza, tráfico y atención al visitante. Nuestro objetivo no es otro que garantizar que todo funcione con normalidad y que la experiencia sea positiva para que, tanto vecinos como visitantes, puedan disfrutar del evento en las mejores condiciones posibles. También una muestra de la gran capacidad organizativa de la ciudad.

Por último, Extremadura cuenta con cuatro denominaciones de origen protegida, que será que este año van a tener un protagonismo especial. ¿Qué papel juega esta feria como escaparate para los productores, ganaderos y para el sector agroalimentario extremeño?

La Feria Nacional del Queso de Trujillo es uno de los grandes escaparates para el sector agroalimentario extremeño y permite visibilizar el trabajo de nuestros ganaderos y productores, poner en valor la calidad de nuestras denominaciones de origen y acercar esos productos al consumidor final. Además, refuerza la imagen de Extremadura como una tierra de productos de excelencia y genera oportunidades comerciales. Es una herramienta fundamental para apoyar al sector primario y para seguir impulsando su desarrollo.