Talento, ganas, pasión, trabajo… Estas son las claves que vinculan a los participantes en la última de las mesas de diálogo que se han desarrollado estos días en el estand de Extremadura de la Feria Internacional del Turismo. No era para menos. José María Fernández de la Vega, cineasta y fundador de The Glow; Sandra Majada, la influencer Invitada Perfecta; Elsa Tortonda, cantante y ganadora de La Voz fueron moderados por la no menos talentosa directora general de Turismo, Anabel Domínguez.

La pasión es uno de los ejes que caracterizan a estos tres creadores extremeños. La idea de Invitada Perfecta surgió cuando Sandra había ido a varias bodas y no le gustaba cómo se había vestido. Entonces decidió crear una web para orientar a las invitadas. Ya tiene 600.000 seguidores. Por su parte, Elsa Tortonda, de Villafranca de los Barros y estudiante de Periodismo, recuerda que comenzó como una actividad extraescolar. “Aún no he procesado el haber ganado la última edición de La Voz”, comenta. Por su parte, José María, que lo ha ganado casi todo en el mundo del cine salvo un Oscar, explicó las fortalezas de los emprendedores. “Para que tires la toalla te tiene que ir muy mal porque siempre hay algo que te llena de ilusión y te anima a seguir. Igual sucede con el éxito, conseguirlo no te calma”. Añadió que hace tiempo “pensábamos que determinadas cosas buenas pasaban en otros sitios, lejos de Extremadura. No es cierto. Se tardará más, pero si echas ganas consigues tus metas. Lo importante es no tener complejos”. Sandra volvió a insistir en que todo nace de una pasión, quizá infantil, ya que se recuerda de niña realizando vestidos. “Mi pasión me ha traído aquí y después las oportunidades nos guían”. Los tres se sienten unos privilegiados embajadores de Extremadura, algo que “no es difícil porque todo en ella merece la pena”, concluyeron.