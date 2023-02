Osuna apuesta por una lista continuista para tratar de revalidar la Alcaldía de Mérida

El candidato socialista a la Alcaldía de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado a conocer este martes la candidatura continuista con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales, tras recibir el respaldo unánime de la comisión ejecutiva local. En la lista están incluidos los 12 concejales del actual equipo de gobierno, aunque destacan las incorporaciones del diputado regional Antonio Vélez, en el número 7; y del director de la Agencia Extremeña de Cooperción Internacional para el Desarrollo (AEXCID), José Ángel Calle, en el 13. Ambos son hijos de exalcaldes emeritenses. El puesto 11 es para Antonio Marín, licenciado en Educación Física y profesor de los Salesianos.

Lista

Debido a la inclusión de estos nombres, bajan puestos en la lista tres concejales de la presente legislatura: Mercedes Carmona (18), Manuel Jesús Martínez (15) y Laura Guerrero (16). Osuna sigue apostando por Carmen Yáñez como número 2, a la que siguen Julio César Fuster (3), Silvia Fernández (4), Marco Antonio Guijarro (5), Susana Fajardo (6), Ana Aragoneses (8), Felipe González (9), Catalina Alarcón (10) y Pilar Amor (12). El socialista ha destacado que su candidatura es "muy solvente, profesional y socialmente comprometida".

"Vamos a seguir gobernando la ciudad con compromiso, decencia, honradez y mucho trabajo, estando siempre en la calle como hemos hecho todos estos años", ha subrayado. En esta línea, Osuna ha recalcado que la lista, paritaria y cremallera, es "muy de Mérida, muy de la sociedad emeritense", de ahí que el lema de precampaña sea 'Más pasión por Mérida y Más corazón por Mérida'. Ha señalado que su partido ha sido el primero en presentar candidatura en la ciudad y en breve presentará el programa electoral, porque "en esto queremos perder poco tiempo".

A preguntas de los periodistas sobre los problemas internos que ha tenido el PP local a la hora de elegir el candidato a la Alcaldía, Osuna no ha querido hacer valoraciones, aunque no considera que esta situación vaya a ocasionar que sean unas elecciones fáciles. "No van a ser unas elecciones fáciles porque no queremos que lo sean, queremos dar lo mejor que tenemos para cambiar Mérida y seguir progresando para hacer de Mérida una ciudad referente en este país", ha apuntado. Además, ha querido dejar claro que, en caso de ser reelegido, no dejará el cargo: "Empezaré esta legislatura y la terminaré".