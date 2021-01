Solo Toledo y Jaén se disputarán la mayor base logística del Ejército

El cuento de la lechera que algunos ya se estaban montando, qué poquito ha durado. Copio y pego un párrafo literal de este mismo artículo: "Y es que no se trata de una candidatura abierta, sino de un proyecto que debe decidir Defensa y que, al trascender, ha animado a varios municipios a ofrecerse como emplazamiento, pero el ministerio no está obligado a elegir entre ellas a modo de concurso público". ¿Qué dije yo desde el primer día, aguantando las críticas de algunos que me acusaban de vérseme el plumero? Que no existía ningún proceso abierto para recibir candidaturas y que las distintas ciudades se estaban postulando por su cuenta y riesgo. Pues parece que una vez más documentarse e informarse debidamente da resutados.