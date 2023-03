Esta alconchelera ha logrado ser número 1 de la Fase de Formación Militar General del Cefot. Anteriormente había estudiado Bachillerato de Ciencias en el IES Francisco Vera y obtuvo el título de Técnico superior en Animaciones de Actividades Físicas y Deportivas en el IES Zurbarán de Badajoz. También cuenta con formación universitaria con el Grado en Educación Primaria con especialidad en Educación Física en la universidad de Extremadura. También es monitora de ocio y tiempo libre y de gimnasia artística.

¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando recibió el diploma que le acredita como la número 1 de la Fase de Formación Militar General del Cefot?

Me sentí profundamente orgullosa de lo que he podido conseguir y al mismo tiempo muy agradecida por el apoyo recibido, la verdad.

¿Sabría decirnos cuánta gente le ha escrito y llamado para felicitarla por ello?

Si te digo la verdad, no me he puesto a contarlas. Así que no sabría decir un número exacto ahora mismo Pero sí que es cierto que han sido muchos los mensajes y llamadas recibidas con el fin de felicitarme y darme la enhorabuena por ello. Nos han llamado y escrito muchísima gente tanto a mí como a mis familiares.

¿Cuál considera usted que han sido lasclave prinicipales para poder lograrlo?

Principalmente el trabajo duro ha sido la clave. Creo que hay muchas cosas que han tenido que ver en todo esto, la verdad. Ha sido el esfuerzo, la superación del día a día, aprender de los errores, el apoyo y la ayuda de mis compañeros, y, por supuesto, tener unos instructores que se preocupan para que puedas seguir mejorando y creciendo cada día que pasa en todos los aspectos.

¿Sabría decirnos cuál es el momento en el que decide que quiere ir al ejército?

Es una cosa que llevo mucho tiempo teniéndolo muy claro. Desde hace varios años que ya tenía la decisión tomada. Siempre ha sido una cosa que me ha llamado la atención y me sentía atraída por esta vida. A mitad de mi carrera universitaria ya tenía claro que una vez terminase, el siguiente paso en mi vida sería pertenecer al ejército.

¿Qué es lo que cree que más le está aportando esta experiencia en su vida?

Sobre todo, aprender a valorar cosas de tu día a día a las que no les doy importancia, pero cuando no las tienes cerca, te das cuenta de que si lo son. También me ha ayudado a crecer como persona y superarme a mí misma. Además de conocer a personas maravillosas.

Se habla mucho sobre los valores del ejército. ¿Cuál le parece más importante?

Creo que todos son muy importantes, pero para mí el primordial es el compañerismo. Aquí convives las 24 horas del día con tus compañeros, compartes risas, lloros, buenos momentos, malos momentos, instrucción, deporte. Tienes que aprender a trabajar en equipo, confiar tu vida a otra persona y apoyarte en ellos para poder seguir avanzando y mejorando en todos los aspectos.

¿De qué manera podría definirnos la relación que tiene con sus compañeros?

La defino como una relación bastante buena y muy sana, la verdad. Nos ayudamos siempre que lo necesitamos y trabajamos muy duro juntos. Aunque algunas veces hayamos tenido alguna discusión, a los cinco minutos parece que no ha ocurrido nada. Somos buenos compañeros y creo que eso está muy presente cada día.

¿Le gustaría seguir completando su formación en alguna otra materia aparte del ejército?

Ahora mismo mi próximo objetivo es poder continuar con mi formación dentro del ejército para conseguir ser militar de carrera.

Últimamente no tiene la oportunidad de visitar con demasiada frecuencia su localidad ¿Echa de menos su pueblo?

En realidad, estoy acostumbrada a estar fuera de mi pueblo y de mi casa. He estado seis años estudiando fuera de casa y no considero que yo sea una persona que lo pase mal. De vez en cuando, piensas que obviamente se echa de menos, pero creo que lo llevo bastante bien.

¿Cuál diría que es su pasatiempos favorito fuera de su horario de trabajo?

Nada en especial, si te digo la verdad. Me gusta mucho hacer deporte, bailar, pasar el tiempo con mi familia, estar amigos y descansar.

¿Cuál es su artista o grupo musical favorito?

Si te soy completamente sincera, no tengo ningún artista ni grupo favorito. Eso sí, me encanta la música. Todo tipo de música, ya sea nueva o antigua. Disfruto mucho escuchando música y depende de cómo me encuentre ese día me pongo a escuchar una u otra.

¿Ha ido a algún concierto?

El último concierto al que asistí fue en el Palacio de congresos de Cáceres realizado por la banda municipal del Ayuntamiento con motivo de la semana cultural del Cefot 1.