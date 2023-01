«Ni siquiera se utiliza ya el ordenador para reservar porque está más relacionado con el ámbito del trabajo, mientras que el ocio se tramita casi completamente desde el móvil», explica el concejal de Turismo de Cáceres, Jorge Villar. De hecho, algunas de las reservas que entran por teléfono también se han decidido previamente a través de búsquedas y consultas por el smartphone, «pero nos llaman porque tienen alguna duda que necesitan aclarar», indica el director del Hotel V Centenario, Guillermo Antón Quiza. «Entre las webs de ‘Barceló’ y ‘Booking’ ya nos llegan on line un 80% de las reservas. Son procesos tremendamente intuitivos que lo ponen muy fácil. Internet se ha consolidado como una herramienta fundamental para el turismo», subraya.

Otros datos que baraja el ayuntamiento cacereño a través de herramientas tecnológicas desvelan que un 23% de los turistas que visitan la ciudad han realizado su reserva el día antes. Sin duda, viajeros de última hora que encuentran buena disponibilidad en la notable oferta de hoteles y apartamentos de Cáceres. Estos datos, medidos por última vez a principios de diciembre, también desvelan que otro 28% contrata el viaje a la ciudad con una antelación de 2 a 7 días; un 24%, de 8 a 30 días; y finalmente un 13%, de 31 a 90 días.

Se trata de porcentajes facilitados por el edil de Turismo, que además desgrana los tipos de perfiles: «El 65% viaja a Cáceres en pareja, el 17% en familia, un 8% lo hacen solos y el 10% en grupo. Estos últimos son los únicos que no reservan mayoritariamente on line, por las características de sus estancias y desplazamientos», indica Villar.

Respecto a la cobertura, solo un 20% se arriesga a contratar hoteles y servicios no reembolsables en caso de suspensión del viaje, pero un 78% opta por pagar más para tener derecho a anulación gratis.

En cuanto a la procedencia de los turistas, las entradas on line también revelan que en estos momentos la capital cacereña recibe un 85% de turismo nacional y un 15% de internacional. «Desde la pandemia estamos en un periodo de evidente prevalencia del turismo español, sobre todo en estos meses invernales, pero entre abril y octubre hemos rozado el 25% de viajeros de otros países», detalla el concejal. En estos momentos destacan sobre todo los visitantes de Portugal, «pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente». También destacan Reino Unido y Alemania.

Todos estos datos evidencian que el destino debe cumplir también unas características a la altura de lo que exigen unos viajeros tan digitalizados. Es de justicia decir que Cáceres está en ello y es incluso modelo en ciertos avances para otras Ciudades Patrimonio. En 2021 se convirtió en ‘Destino Turístico Inteligente’, certificado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGGITUR, y desde 2022 aplica el programa ‘Cáceres Patrimonio Inteligente’, que incluye varias acciones adjudicadas a INDRA por un importe de 1,8 millones, que facilitan una gestión más eficaz del turismo y de los monumentos a través de las últimas tecnologías.

Incluye por ejemplo una veintena de cámaras de conteo de visitantes en las zonas más turísticas (San Mateo, Santiago, Santa María, las Veletas, muralla, adarves...) para captar datos reales y muy estratégicos a la hora de dar al visitante lo que busca, pero además facilitan las labores de seguridad en eventos multitudinarios. También existen decenas de sensores ‘bluethooth’ o ‘beacons’ que permiten la conectividad en tiempo real con el móvil del turista para facilitarle información, recomendarle itinerarios o proponerle divertidas yincanas. Contenidos todos disponibles en la app ‘Cáceres Turismo Oficial’, o en la web ‘turismo.caceres.es’, que ofrecen información útil.

El sistema se completa con otros recursos singulares como la monitorización de algunos monumentos (Torre de Bujaco, Santa María, cripta de la Preciosa Sangre...) para medirla humedad y la temperatura, y controlar la climatización.

El último proyecto, ahora en modo piloto, pero con amplias expectativas de aplicarse a otros recintos turísticos, es la automatización de la Torre del Horno por parte del ayuntamiento y la Diputación Provincial. El visitante ya puede entrar sin necesidad de que haya un guía o conserje, sin horarios estrictos, mediante un código QR personalizado que recibe en la Oficina de Turismo, a través de una aplicación o bien impreso. Lo pasa por un lector de tarjetas y la puerta se abre. «Este tipo de herramientas nos permitieron demostrar en la pandemia que no éramos un destino saturado, y recuperar el turismo antes que otras ciudades», destaca el concejal.

PREPARADOS, LISTOS... ¡CLICK!

«Las personas ya llevan continuamente un ordenador en la mano. El teléfono móvil permite posibilidades impensables hasta hace unos años». Así lo explica María José Curto, presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura. En consecuencia, afirma, «la realidad de la digitalización y del uso de la tecnología en el turismo es hoy tan evidente que todos los profesionales del sector tenemos que estar adaptados, porque entramos todos en juego, y el que no lo asuma simplemente se queda fuera, el mercado no le deja hueco».

De ahí el empeño del clúster y de las propias empresas por formarse en el área y tener los recursos suficientes para situarse a la altura de lo que demandan hoy los viajeros. «Es una evidencia en la que estamos trabajando, por ejemplo, desde el clúster acabamos de celebrar dos encuentros innovadores orientados a poner en contacto fundamentalmente a empresas de turismo con empresas tecnológicas que están aquí creando y generando continuamente tecnología para el sector, ni siquiera nos tenemos que ir lejos», subraya María José Curto.

El tamaño no importa

No hay duda de que cada negocio es un mundo, «algunos se adaptan rápidamente a la digitalización por su mayor capacidad financiera, y a otros les cuesta más». Pero todos deben estar listos si no quieren quedarse fuera de una oferta que no para de evolucionar. «En nuestro sector existe mucha diferencia por ejemplo entre una casa rural pequeña, un hotel de cuatro estrellas de 150 habitaciones, una empresa de organización de congresos o un guía turístico. Teniendo en cuenta además que aquí abundan las microempresas, cada uno debe ajustarse a su realidad al margen de su tamaño, ha de adaptarse a la digitalización, disponer de herramientas para estar bien conectado, porque el cliente ya se mueve continuamente por internet», recuerda.

Y no solo basta con invertir en recursos tecnológicos, «sino que hay que prepararse para saber manejarlos. Cuando hablamos de trabajar la comunicación en redes sociales no quiere decir que de vez en cuando se suba una foto a Instagram, o se ponga una entrada en Facebook. Requiere una formación sobre cómo desarrollar ese plan estratégico que ayudará al negocio, y hay tener claros los objetivos y saber dónde buscar el apoyo necesario», destaca María José Curto. Son conocimientos que se abordan continuamente en el Clúster de Turismo de Extremadura y en las asociaciones empresariales para cubrir esos déficits de los negocios «y no perder competitividad en el mercado, porque sabemos que el día a día resulta muy complicado».

En este sentido, la presidenta recuerda la necesidad de que las administraciones sigan dando soporte al sector, mejorando sobre todo las conexiones en las zonas remotas. «Nuestro paraísos perdidos atraen mucho turismo precisamente por encontrarse distantes, alejados, pero sin un mínimo de conexiones 4G están en clara desventaja», concluye.