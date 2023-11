El portavoz del Gobierno de Cáceres: "No es una moción contra el aborto ni habrá adoctrinamiento"

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha defendido este viernes que la moción presentada por Vox al pleno (y que ayer fue apoyada por el Grupo Popular) “no es una moción contra el aborto" y se ha mostrado contrario al “adoctrinamiento de cualquier tipo en las aulas”.

“No era una moción contra el aborto; eso no ocurrió, y esa no es la literalidad del texto. Este equipo de gobierno va a estar al lado siempre de la libertad de las mujeres para decidir y de las extremeñas que quieran ser madre. Y, por supuesto, respetamos también la decisión de aquellas que libremente deciden no serlo”.

Así ha comenzado el portavoz Orgaz la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno, después de que la moción de Vox aprobada este jueves con el apoyo del PP haya generado duras críticas en la oposición. Unidas Podemos (UP) ha llegado a señalar que la moción“criminaliza el aborto” y pide ayudas a la maternidad “en defensa de la vida”, lo que, a su juicio, provoca que “el gobierno de Rafael Mateos abra la puerta al Opus Dei”.

“Sabemos que el aborto conlleva una decisión dura, con muchas consecuencias, y que puede ser aún más compleja esa decisión en adolescentes”, ha manifestado Orgaz. “Pero estamos en el siglo XXI y creemos firmemente en la legislación y en la libertad de la mujer”.

En su alocución, Orgaz ha defendido que “apoyamos esa moción, porque estamos a favor de fomentar la natalidad y de prestar apoyos a aquellas mujeres que deciden ser madre y formar una familia en nuestra tierra”. Pero ha insistido en que “es una moción en favor de la natalidad y de aquellas mujeres que deciden libremente ser madre”.

Cuestionado directamente por las críticas de adoctrinamiento, dado que la moción incluye campañas de información y charlas en institutos, Orgaz asegura que “este equipo de gobierno cree que en las aulas no puede, ni debe haber adoctrinamiento de ningún tipo”. Y que “no es a los políticos a los que les corresponde ese tipo de decisiones, porque creemos que la educación de nuestros jóvenes está en las mejores manos gracias a la profesionalidad de nuestros docentes y así debe ser. No creemos en el adoctrinamiento en las aulas de ningún tipo”, ha zanjado.

Denuncia de Juventudes Socialistas

Juventudes Socialistas (JJSS) de Cáceres ha reprochado al Gobierno local que, en virtud de la moción de Vox aprobada el pasado jueves con el apoyo del PP en el pleno, “tendrá que iniciar contactos con fundaciones cristianas antiabortistas (Provida o Red Madre)”, al tiempo que muestran su rechazo al “adoctrinamiento ideológico en las aulas aprobado en materia de salud reproductiva”.

JJSS lamenta que “derecha y ultraderecha se unan para acabar con los derechos adquiridos por las mujeres y que utilicen el Ayuntamiento de Cáceres para dar voz al catolicismo más extremo e intolerante”, en relación a la moción presentada por Vox para impulsar las ayudas a la natalidad.

Desde JJSS “no tenemos miedo a alzar la voz y a reclamar un respeto, en primer lugar, hacia los derechos de la mujer; en segundo, hacia nuestro derecho a una educación íntegra, laica, transversal y en valores. No podemos quedarnos al margen de lo que es y va a ser un problema para la juventud y para la educació del alumnado cacereño”, en referencia a las charlas sobre el aborto en institutos que incluye la citada moción.

Desde JJ SS se preguntan “si este es el precio de los presupuestos municipales o la imagen simbólica de una alianza… Hablamos de reacciones serias y de una cuestión demasiado sonada para el modesto equipo de gobierno local, quien tendrá que iniciar contactos con fundaciones cristianas antiabortistas. La imagen que nos queda es la de haber pasado, en tan solo seis meses, de ser referentes por la diversidad y el atractivo turístico, a serlo por mociones reaccionarias y transgresivas”.

Y añaden que “si esta es la clase de políticas que nos esperan, la juventud va a tener mucho más que decir. Por sus derechos y por su educación. Porque las conquistas sociales no se pueden borrar de un plumazo; siempre dejan huella allá donde han llegado”.

CCOO de Extremadura exige una respuesta de la Consejería de Educación sobre este acuerdo y la paralización de este tipo de iniciativas locales en la educación infanto-juvenil

Rechazo de CC OO

El sindicato CC OO tambien ha manifestado su rechazo a la moción. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, se considera esta iniciativa como un "acto de intrusismo en la educación pública, no solo por la carga ideológica subyacente sino porque va en contra de nuestra legislación".

Según el sindicato, el alumnado extremeño "necesita una educación afectivo-sexual pública y gratuita, con perspectiva feminista, que les permita acceder a información que contribuya positivamente en la construcción de la salud sexual, que refuerce su capacidad de decisión y que no vulnere o coarte los derechos de las jóvenes a decidir sobre sus vidas". Y consideran "alarmante que un partido político quiera establecer un 'pin político' y hacer incursión adoctrinadora en los centros educativos de Cáceres. Por lo que CCOO de Extremadura exige una respuesta de la Consejería de Educación sobre este acuerdo y la paralización de este tipo de iniciativas locales en la educación infanto-juvenil.