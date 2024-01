Comienzan las rebajas en Cáceres: "Lo que más piden los clientes son abrigos"

La temporada de rebajas en Cáceres comienza con gran afluencia de personas en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Todos los negocios presentaban los carteles de rebajas en sus escaparates y las tiendas pertenecientes al grupo Inditex, tenían colas mayoritariamente creadas con el fin de realizar devoluciones.

Al otro lado de la ciudad, el Centro Comercial Cánovas inauguraba el primer día de rebajas sin clientela. "Este día suele ser de cambios y devoluciones más que de venir a comprar a una tienda", explica Inés, propietaria de Boutique Lilas. Y es que tras una "buena campaña de navidad", lo único que esperan vender son más abrigos. "Con estas temperaturas, se han vendido menos y ahora es un buen momento para comprarlos rebajados", asegura.

La propietaria de Onice Boutique considera que el escaso movimiento se debe a que en los primeros días de rebajas, "la gente suele ir a comprar al centro comercial". Esto no significa que las mejores oportunidades se encuentren allí. "Además de grandes descuentos de hasta el 50% y de precios únicos a 15 €, todo lo que tengo es de actualidad, yo no vendo nada de temporadas anteriores", dice. Emilia coincide en que lo que más ha costado vender es el abrigo. Según explica, además de las temperaturas, se deba a que: "la gente no se quiere gastar más de 50 € en un artículo".

En la calle Pintores, los propietarios de los negocios retiraban la decoración navideña para implantar el cartel de las rebajas. A pesar de una notoria presencia de gente paseando por las calles, las tiendas estaban vacías y la mayoría de los establecimientos seguían pegando pegatinas de descuentos en productos con total tranquilidad. Maite Durán, dependienta de Tiendas Rojo considera que "las épocas de rebajas han cambiado ya hace mucho tiempo". Esperanzada en que la afluencia de gente llegue en cualquier momento, añade: "Si estas rebajas siguen la línea de estas navidades, van a ser mucho mejor que las de 2023".

Justo al lado, Mónica, propietaria de la tienda La Solana, cree que "los primeros días todas las compras de las rebajas se hacen en las grandes firmas". Y es que, este tipo de negocios suele empezar con los descuentos en sus páginas webs durante la tarde del 6 de enero. "Yo trabajo con pedidos online a través de redes sociales y por ahí sí que se nota mayor fluidez", afirma. A pesar de contar con grandes descuentos, Mónica no espera mucho tráfico de gente en su negocio. "Enero y febrero que suelen ser los peores meses para la tienda", lamenta. Esto cree que se debe a que la gente después de navidad "no tiene muchas ganas de gastar". La tendencia de este año la tiene clara: mirar el precio. "Estoy segura de que vendo antes lo que tengo al 50% aunque no sean prendas de temporada", expresa.

Por último, tras un momento de máxima afluencia, Elisabeth de la tienda KKO moda prevé una "buena campaña de rebajas". En su tienda, la mayoría de personas iban a descambiar artículos, algo que ve positivo: "Cuando hay cambios, la gente también se anima a comprar algo de la tienda rebajado". Si hay algo que tiene claro, es que en estas fechas el artículo más demandado es el abrigo. "Yo casi que ya me he quedado sin ellos", confirma.

Las rebajas en el comercio local arrancan en Cáceres con gran optimismo tras una campaña de Navidad con gran tráfico en la calle Pintores y sus alrededores. "Las atracciones de la plaza mayor han traído más afluencia en nuestros negocios", coinciden los propietarios de los establecimientos de la zona.

Poco movimiento en la hostelería

"Después de todas las fiestas, se nota que ha bajado la afluencia y con este día tan frío, las rebajas han empezado muy tranquilitas", narra Javier Vergara, camarero del restaurante Zeri's . En este primer día y tras tener la plaza abarrotada de gente, la hostelería ha notado el bajón. "Ahora mismo estamos la mitad de los compañeros y se nota mucho la tranquilidad. Esto va a seguir así durante toda la cuesta de enero, en la que la gente suele destinar menos dinero al ocio".