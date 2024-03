PP y PSOE tumban la petición de paralizar el aparcamiento del Parque del Príncipe

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado (con la mayoría que otorgan los votos en contra de PP y PSOE; Vox se ha abstenido m) paralizar la construcción del parking disuasorio del Parque del Príncipe, tras una moción registrada por el Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) en la que ha instado a la corporación a adoptar esta medida cautelar mientras esté judicializado el proyecto.

"Como un Valdecañas..."

La moción de UP ha apelado al hecho de que su construcción “fue concebido a espaldas de la ciudadanía y su anuncio provocó un fuerte rechazo en la población. La oposición de los cacereños no ha dejado de crecer desde que se conoció la licitación del proyecto”, ha asegurado la portavoz de la formación morada, Consuelo López, que ha llegado a asegurar que “esperemos que ustedes no se arrepientan de la decisión que se va a tomar aquí”.

López ha aseverado que el millón de euros de subvención de fondos europeos que se perdería “no es del Ayuntamiento; no se puede perder lo que no se tiene”. Y que la indemnización que habría que pagar a la empresa adjudicataria “sería menor comparada con una decisión judicial que obligara a revertir esa construcción y a devolver la zona a su estado natural. Como un Valdecañas, por irnos a lo más gordo”.

Pese a que los votos de PP y PSOE han facultado que no se dé cumplimiento a la moción de UP, ambos partidos se han echado en cara en el pleno la forma de proceder con este proyecto, que se aprobó en la legislatura pasada del socialista Luis Salaya.

El edil de Urbanismo en una captura del pleno de este jueves. / EL PERIÓDICO

Críticas del PP

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha defendido la negativa del ejecutivo de Rafael Mateos a paralizar el proyecto. “No nos gusta este aparcamiento y nos lo hemos encontrado encima de la mesa. Y ya hemos intentado cambiar el aparcamiento en superficie a otra zona más adecuada, pero se nos advirtió de que no podíamos tener la seguridad de que no se perdiera la subvención”.

Al respecto, Leal ha aseverado que “lo gratuito no existe. El millón de euros y la posible indemnización salen del bolsillo de todos los cacereños”. También ha aclarado que “es falso que se vayan a eliminar zonas verdes” en el área prevista de actuación. “Es un terraplén con poca vegetación, que tiene un uso residual respecto al resto del Parque del Príncipe”.

Y ha insistido el titular de Urbanismo en que “hay una resolución expresa del Gobierno central que dice que el lugar elegido es financiable y que la fecha máxima de ejecución es diciembre de 2024”. No obstante, Leal ha afeado al PSOE que eligieran esa zona “y olvidaron otras más adecuadas”.

Leal ha recordado que en anteriores gobiernos del PP se ejecutaron aparcamientos disuasorios “en el Nuevo Cáceres y los juzgados sin ningún problema. Porque se hizo un trabajo de análisis y se vio que, en efecto, eran necesarios”. Y ha afeado al PSOE que con el parking del Parque del Príncipe “haya actuado más por pura ideología y no por movilidad sostenible”, en referencia a las críticas vertidas por el edil socialista Andrés Licerán.

Cambios de opinión

Licerán manifestó en diciembre, cuando el Gobierno popular había anunciado (inicialmente) la rescisión del contrato con la adjudicataria de las obras, que “la única razón que hay detrás de esa decisión es su negativa a que haya aparcamientos gratuitos en el centro de la ciudad, para hacer que los cacereños tengan que pagar por parking privados”.

Leal ha sacado a colación esas declaraciones de Licerán y le ha asegurado que la decisión de hacer ahí el parking “fue ideológica, no por movilidad sostenible”. Y que “está demostrado que el aparcamiento de pago es la única forma de garantizar la rotación de vehículos en los centros congestionados de las ciudades”.

Captura de Licerán en el pleno de este jueves. / EL PERIÓDICO

Licerán, que fue edil de Infraestructuras en la anterior legislatura, ha replicado que “todos los técnicos de Urbanismo nos dieron el visto bueno al proyecto en su momento. Y ha criticado los cambios de posición del alcalde, Rafael Mateos, con respecto al proyecto: “le hemos leído en prensa decir que sí y que no”.

Mientras que la edil de Vox Raquel Mirat ha reprochado a PP y PSOE que “se haga un parking a espaldas de los ciudadanos” y les ha instado a que “sean responsables con sus palabras y actuaciones, tanto si están en el gobierno como en la oposición”; la portavoz de UP ha cerrado el debate asegurando que “los técnicos también se equivocan”.

