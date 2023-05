Julio Cobos destaca la máxima motivación del Cacereño

Julio Cobos no tiene dudas. «Ponga al que ponga, no me voy a equivocar», dice. No es nada nuevo. Es el mismo discurso que ha mantenido durante toda la temporada, en la que ha tratado de repartir el protagonismo entre todos sus jugadores. No es el Cacereño un equipo de titulares indiscutibles y aventurar un once para el duelo de este sábado ante el Valencia Mestalla no es fácil. «Me queda un entrenamiento [el de este viernes], vamos a ver cómo termina y las caras de cada uno, pero vamos a sacar un equipo competitivo, seguro», reitera el técnico. «Viéndolos entrenar difícilmente te puedes equivocar».