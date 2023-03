No siempre ocurre, pero cuando un político alega «motivos personales» hay veces que tiene guardado un as en la manga que no le interesa descubrir en ese momento. El último ejemplo se vivió la semana pasada en la Asamblea de Extremadura. El diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez renunció a su escaño en el penúltimo pleno de la legislatura y manifestó que a partir de ese momento su labor en el grupo parlamentario iba a ser «prácticamente nula» por «cuestiones ajenas su voluntad». Dos días después su nombre aparecía en las listas presentadas por el PSOE de cara a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Habría que recordar que Rodríguez se incorporó al grupo parlamentario tras la marcha de Cayetano Polo y su llegada generó gran polémica. La dirección nacional del partido nombró a David Salazar coordinador de Cs y portavoz en la Asamblea. Pero paralelamente Rodríguez se proclamó a sí mismo presidente del grupo parlamentario en un escrito presentado ante la Mesa de la Asamblea en el que también se proponían otros cargos. El gesto se consideró un desafío y Cs, desde Madrid, le pidió que entregara el acta «por respeto a los principios éticos y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos y del compromiso asumido en su Carta Ética y Financiera». Él se negó y fue expulsado del partido, pero mantuvo su escaño con la justificación de que como integrante de la lista electoral seguía perteneciendo al grupo parlamentario. La Mesa de la Asamblea así lo ratificó. Y se quedó Tras la trifulca costó volver a cierto clima de paz en el seno extremeño de Cs, pero la legislatura siguió adelante. Aunque lo cierto es que la reconciliación nunca se produjo del todo. La herida abierta nunca se cerró. Ahora Rodríguez va de número 13 por la provincia de Cáceres en la lista socialista del 28M. En las anteriores elecciones el PSOE logró 14 escaños por la circunscripción cacereña, de manera que si se repite un resultado similar, el ex de Cs ocuparía asiento en la Asamblea esta vez con el grupo parlamentario socialista. Cs está en horas bajas y sus integrantes temen que la formación desaparezca en los próximos comicios; por ello muchos de ellos están saltando a izquierda y derecha buscando hueco en otros partidos; y quienes los reciben también aspiran a sacar provecho de ello. Varios ejemplos El ejemplo más evidente es el del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha sido primer edil por Cs y ahora, aún con el bastón de mando, se ha hecho militante del PP para convertirse en el candidato popular de la capital pacense de cara al 28M. También existen casos en el ayuntamiento de Cáceres. Dos concejales de Cs, Ñete Bohigas y Francisco Javier González, se han incorporado a la lista del PSOE, que fue presentada por el alcalde Luis Salaya el pasado viernes. Bohigas va en el puesto número 9 (son justo los concejales que ocupa ahora el PSOE, de manera que cuenta con opciones si se repiten resultados) y González en el 21 (su posición es simbólica). El primero renunció el mismo viernes a su acta de concejal y, por tanto, a su representación en la Diputación de Cáceres. Los hechos evidencian que los partidos ya han empezado a engrasar su maquinaria. Deserción local en Ciudadanos