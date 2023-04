Fracasa el plan para mantener en activo a médicos jubilados en Extremadura: ninguno lo ha pedido

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones modificó la Ley General de la Seguridad Social para permitir la jubilación activa entre los médicos y pediatras de Atención Primaria. Con ello puso encima de la mesa un recurso a las comunidades autónomas para conseguir mantener en las consultas a los facultativos más allá de la edad de retiro, debido precisamente al problema de relevo que existe en esta especialidad ante la falta de médicos. En Extremadura se espera que se jubilen entre este 2023 y hasta 2025 unos 270 profesionales de Atención Primaria, mientras que solo terminarán su formación, con el MIR incluido, 227 (probablemente sean menos porque finalmente no todos los que comienzan esta formación la concluyen en tiempo). Esto, unido al colapso que ya presentan los centros de salud y a la saturación que sufren los médicos, compromete aún más la calidad asistencial en el primer nivel de atención.

Se trata de un plan piloto que de momento estará en vigor durante los próximos tres años, los más complicados en cuanto al relevo en las consultas. Y lo que hace es permitir a los médicos de familia y a los pediatras compatibilizar el 75% de la pensión de jubilación con su trabajo como facultativos, tanto si es a tiempo parcial como a jornada completa. Sin embargo en Extremadura ha fracasado, al menos por el momento. Según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES) a este diario, desde que entró en vigor el plan, hace ya cuatro meses, ningún facultativo ha solicitado acogerse al mismo.

Y ello, pese a que en los últimos cuatro años 88 médicos han pedido seguir en activo después de haber llegado a la edad de jubilación (cabe recordar que Extremadura permite prolongar el ejercicio de su actividad hasta los 70 años). Pero lo hacen acogiéndose a la fórmula habitual; es decir, no han pedido retirarse, sino simplemente siguen en activo. El SES se lo ha ofrecido a todos ellos, tal y como informó el vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, al poco tiempo de entrar en vigor la ley que permite esta compatibilización. Pero no ha tenido suerte.

Los facultativos están a la espera de que se detallen las condiciones, la remuneración y las vacantes: «Sin tener nada claro, no se arriesgan»

Desde el Consejo autonómico de colegios de médicos apuntan que el problema no es que no haya profesionales interesados, sino que el SES no ha regulado todavía este programa para que pueda ser una realidad. Según expone el presidente de este organismo, Carlos Arjona, los médicos están esperando a que Sanidad aclare cuáles serán las condiciones de trabajo de aquellos que soliciten acogerse a esta jubilación activa, así como qué actividad desarrollarán y en qué vacantes . «Debe sacar una resolución y llevarla a la mesa de sanidad, pero no se ha hecho nada en ninguna de las dos provincias», asegura Arjona.

Varios han preguntado

Recalca que han sido varios los médicos que se han interesado por esta opción tanto en Cáceres como en Badajoz. «Sí hay médicos interesados, el problema es que no se ha regulado. Algunos de los que tienen 65 años y siguen trabajando han preguntado en varias ocasiones cómo sería, qué retribuciones recibirían o dónde se irían, pero como no se sabe nada no se arriesgan», sostiene. También hay facultativos ya retirados interesados en reengancharse con esta fórmula, pero están también pendientes de que se regule. «Es más, es que no hay forma de solicitarlo porque en las gerencias no saben nada al respecto», incide.

Arjona reprocha que, a pesar de ser un recurso que ayudaría a descongestionar la Atención Primaria, desde el SES no se hayan agilizado los trámites para facilitar a los médicos el acogerse al mismo: «Es lo mismo que cuando decían que no había médicos disponibles para las consultas de tarde y resulta que luego aparecieron», apunta, haciendo referencia a que, en este otro caso, el SES también informó de que no había facultativos dispuestos, cuando en realidad lo que había ocurrido es que todavía no se les había ofrecido. «Ahora mismo, si en Cáceres (ciudad en la que él ejerce), de los que están jubilados se incorporaran un par de ellos, aunque fuera solo para consultas telefónicas o para renovar recetas, quitaría mucho trabajo», reconoce el presidente del Consejo autonómico.

En realidad el plan está teniendo poco calado en el conjunto nacional. De hecho, en la mayoría de las comunidades autónomas, según publica Redacción Médica, medio especializado en sanidad, las solicitudes no superan la decena. Galicia y Región de Murcia es donde más interés se ha mostrado, con 31 y 20 peticiones, respectivamente, aunque aún no se han tramitado.