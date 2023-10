Varias instituciones extremeñas participarán en la creación de una red transfronteriza de comunidades energéticas, un proyecto en el que están implicadas distintas entidades a uno y otro lado de la Raya.

Según ha informado la Diputación pacense en un comunicado, el Comité de Gestión del Programa de Cooperación Interreg VI A España–Portugal (Poctep) 2021/27, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ha aprobado la candidatura del proyecto ‘0198_Transcom_Euroace 4 E’.

El proyecto Red Transfronteriza de Comunidades Energéticas en la Zona Euroace (Transcom) está liderado por el Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) y por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, y entre los beneficiarios se encuentran diversas entidades de España y Portugal.

Entre estos colectivos están la Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo (AreanaTejo), las diputaciones de Badajoz y Cáceres, la Universidad de Extremadura (UEx), la Universidad de Evora, la Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (Cimaa), la Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (Cimac) y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), entre otros.

Este proyecto busca desarrollar una red transfronteriza de comunidades energéticas locales gracias a la creación de un Servicio Transfronterizo de Asesoramiento Comunitario (STAC) en toda la zona Euroace.

Este servicio permitirá implementar un sistema de apoyo para los actores interesados en la creación y desarrollo de comunidades de energía que involucren a autoridades locales, a la ciudadanía y a pequeñas y medianas empresas.

«Con todo ello se contribuye a conseguir una transición energética justa e inclusiva, mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras sostenibles y en la participación de actores tradicionalmente no involucrados en el sector energético», ha expresado.

El objetivo principal del proyecto será promover la creación de comunidades energéticas piloto, manteniendo siempre un enfoque transfronterizo y cooperativo entre todas las partes, que incluirá a la sociedad civil, al sector privado y a las autoridades públicas locales y regionales.

Este proyecto ayudará a crear «nuevas comunidades de energía a ambos lados de la frontera, las cuales se aunarán en una red común que optimice la gestión energética y transfronteriza de los servicios ofrecidos, y donde se incluirá la movilidad sostenible» .