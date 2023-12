Se esperaba como agua de mayo, pero no ha servido para mucho. Al menos, de momento. El Gobierno había prometido que la electrificación del tren estaría lista este verano, pero ha sido prácticamente a final de año cuando las catenarias se han activado. Esta vez no hubo acto oficial ni anuncios a bombo y platillo, prácticamente la puesta en marcha de la electrificación de la vía del tren entre Badajoz y Monfragüe se hizo a escondidas. Lo cierto es que, en la práctica, esta mejora en la infraestructura se traduce en un ahorro de viaje de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad actual no permite velocidades más elevadas, por lo que habrá que esperar otro año más para que el tren de Extremadura sea verdaderamente de alta velocidad.

En su primera visita a la región, este mes de diciembre, el nuevo titular de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el quería ser el ministro que verdaderamente trajese el AVE a la comunidad. Tiene una legislatura por delante para cumplir esta nueva promesa.