El viernes 9 de febrero se celebra la actividad ‘Mi centro educativo de carnaval de interés turístico’. El alumnado de los centros educativos se atavía con disfraces para representar diferentes fiestas como Jarramplas, Carantoñas o el Carnaval Hurdano.

Al mediodía habrá un pasacalle de disfraces del alumnado de los centros educativos amenizado por el Pasacalles Druidas.

Por la tarde comienza un taller bajo el título ‘¿Cómo te vestías de Jurramacho?’ donde los mayores de la Residencia le transmitirán a los niños del municipio sus costumbres en carnavales. También habrá un taller llamado ‘Jurramacho en mosaico’ en el que se realizarán mosaicos con imágenes jurramacheras.

A la una habrá una tamborada ‘El Jurramacho te llama’, donde los niños con sus familiares y las mascotas con sus dueños realizarán una ruta por el municipio con la cara destapada, vestidos con sus disfraces favoritos al ritmo de cazuelas, tapaderas, silbatos, etcétera. Saldrá de la Plaza de España.

A las dos está previsto que comience un concierto de Tamara Alegre. El flamenco-fusión de esta cantante cacereña que ha participado en numerosos festivales de saetas y flamenco será el encargado de levantar el telón del esperadísimo Jurramacho Fest.

Este festival continúa con la actuación de Benjamín Dorado, saxofonista que realiza numerosas actuaciones en gran cantidad de salas de conciertos, discotecas y todo tipo de eventos por toda la geografía española.

A las dos se anima a salir con la cara destapada para dar color a Carnaval.

Sobre las cinco, se iniciará el taller infantil Jurramachos Sostenibles, en el que los más pequeños con ayuda de monitores podrán realizar mini-jurramachos con materiales reciclados.

CONSEJO

Si aún no llevas puesto tu atuendo de Jurramacho, es el momento para ello, recuerda que en tu atuendo no puede faltar: ropas viejas y dispares combinadas con los complementos que más te gusten (pelucas, bolsos, zapatos, sombreros…), no olvides colocarte tu seña de identidad (la funda de jamón en la cara sin usar ningún tipo de antifaz) y falsea tu voz e intenta que nadie te reconozca.