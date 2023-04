Marzo ha estabilizado el clima y logrado un ambiente primaveral a lo largo del mes pero ha terminado con temperaturas más altas de lo normal pero con aviso de precipitaciones en muchos territorios. Abril, por su parte, continúa con la primavera como se esperaba, aunque con algunos contrastes muy destacados.

La Semana Santa se ha presentado con un clima estable en la mayor parte de territorios españoles y con temperaturas que superan lo esperado. Ahora, muchos se preguntan que ocurrirá esta semana. "Abril, aguas mil" es el refrán que miles de personas utilizan para presentar este mes, pero por el momento, parece que no va a hacerle justicia.

La predicción más reciente de Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, señala que predominaría el calor: "Las temperaturas van a seguir registrando valores bien por encima de la media en muchas zonas de España durante el arranque de esta semana. Altas presiones, largas horas de insolación, poco vientos y masas de aire cálidas son los ingredientes que mantienen los valores térmicos altos."

Y es que, mucha gente se pregunta cuándo va a llover. La preocupación porque no caiga ni una gota de agua se ha extendido por todo el territorio español. Marta Almarcha, de eltiempo.es, afirma que "hemos pasado una Semana Santa muy seca y calurosa como no recordábamos y varios meses de sequía sin llover suficiente en nuestro país". Cabe destacar que esta semana sí tendremos algo de lluvia pero, las precipitaciones no llegarán a todos los rincones del país ni serán extendidas.

Eso sí, este miércoles llegará un nuevo frente. "Las lluvias llegarán primero al extremo norte del mapa y durante la jornada podrían llegar a darse en otros puntos de la mitad norte peninsular", explica la experta. Será un cambio radical en algunas zonas: "Supondrá un cambio de tiempo importante en algunas regiones ya que el ambiente será, incluso, invernal. Habrá temporal marítimo en la costa y un notable descenso térmico. Habrá hasta 6ºC-10ºC menos de un día para otro en el interior noroeste, será un importante alivio del calor previo, por ejemplo, en Castilla y León".

Lo malo es que no se esperan grandes cantidades ni que llegue a todas las zonas. "Por ejemplo, la probabilidad de que las lluvias lleguen a la ciudad de Madrid, es muy baja, aunque no se descartan en la sierra a lo largo de la tarde", señala. Los siguientes días también podrían caer algunas gotas pero en general, la semana terminará sin precipitaciones significativas, con más sol que nubes y mucho calor.

'El Niño' va cogiendo forma

Mario Picazo ha vuelto a insistir sobre un temido fenómeno. El pasado 9 de abril compartió un tweet en el que confirmaba que "estaba cogiendo forma". El experto apunta que "a nivel global predominan las anomalías positivas de temperatura del agua en nuestros océanos. El Niño va cogiendo forma poco a poco y llama la atención el contraste entre un Pacífico norte más cálido de lo normal y un Pacífico junto a la costa de Norte América mucho más frío".

Cabe señalar que 'El Niño' es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Es decir, tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

Gracias a los progresos científicos alcanzados en cuanto a su comprensión y su modelización, las competencias de predicción han mejorado en escalas temporales de uno a nueve meses de antelación, lo que ayuda a la sociedad a prepararse para los peligros asociados a ese fenómeno, tales como las fuertes lluvias, las inundaciones y las sequías. Así lo explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM).