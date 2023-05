Despedida especial a la Virgen de la Montaña, ya a la espera de su año jubilar

A la Virgen de la Montaña le costaba este domingo despedirse de Cáceres. Faltaban diez minutos para las doce del mediodía cuando finalmente ha salido de Concejo rumbo al santuario, y todavía quedaba la subida completa por delante. Pero es que todos, desde su salida de Santa María hasta San Marquino, querían cantarle, bailarle, pedirle, rezarle y agradecerle su escucha, sus favores... Y ello a pesar de que muy pronto, en otoño, quieren dar comienzo con un año de antelación los actos del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Montaña (12 de octubre de 2024). De hecho, la cofradía tiene prácticamente confirmada la concesión de un año jubilar que se iniciaría el próximo 12 de octubre con una misa muy especial en el santuario.

09.00 horas: salida de la concatedral

La devoción a la patrona de Cáceres no tiene tregua. Basta con ver la despedida que le ha brindado este domingo la ciudad. A las nueve de la mañana, tras la misa oficiada por el obispo, monseñor Jesús Pulido, la Virgen ha salido de la iglesia con un tremendo revuelo de campanas y el himno de la Montaña. El honor de levantar el trono a la salida ha sido para el hermano mayor, Isidro Morales, con sabor a despedida. El turno 4 ha iniciado el recorrido dirigido por Pedro Rosado, este año con la ausencia de Santos Benítez. La Banda Municipal de Música ha vuelto a tocar las marchas más alegres para la patrona, la primera, ‘Pureza Marinera’, al dejar atrás la concatedral.

09.30: Arco de la Estrella

Iba la patrona especialmente bonita con un vestido de guipur celeste sobre raso blanco, bordado con perlas que brillaban en la mañana soleada del primer domingo de mayo, y que eran el comentario de todos los que la veían pasar ya desde el primer tramo, por el Arco de la Estrella. Se trata de un obsequio de Marisa Antequera a la Real Cofradía como despedida del mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón, que finaliza su mandato en junio y entiende que ha llegado el momento de dejar paso a otras personas en la adopción de las principales responsabilidades. «Tengo 69 años y me voy con la satisfacción del deber cumplido, estos cinco años han sido de los más importantes de mi vida, los he dedicado a la Virgen con todo el amor del mundo», comentaba emocionado.

La patrona marchaba acompañada por el obispo y buena parte de la corporación municipal, con el alcalde como principal representante, los responsables del Cefot, de la Guardia Civil (escoltaba el paso) y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, además de cofradías y distintas asociaciones, pero sobre todo numerosos ciudadanos que han seguido con ambiente romero toda la procesión.

09.40: Saludo al ayuntamiento

La comitiva entró en la plaza Mayor rodeada de vivas y al ritmo de los acordes de ‘Concha’. A las 9.40, el trono fue girado hacia el Ayuntamiento de Cáceres, mayordomo de honor de la cofradía, a modo de despedida. Un público más numeroso que otros años estalló en aplausos. Entonces, los componentes del Grupo Trébol cantaron y bailaron ante la Virgen ‘La jota del Trébol’, con música y letra del párroco Tino Escribano, y coreografía de Mariví Bernal.

Iban ataviados con trajes regionales, la mayoría como cacereñas de gala, pero también con los atuendos de Cabezabellosa y Montehermoso. Al terminar no pararon de sucederse los vivas: «¡Viva la Virgen de la Montaña!» «¡Viva la Madre de Dios!» «¡Vivan todas las madres que nos cuidan desde el cielo!».

09.50: Entrada en Pintores.

Junto al arco florido que da inicio a la calle Pintores se puso el turno 2 bajo las andas, a cargo de Antonio Bazo y Juanjo Castela. A esas horas se agradecía el fresco que aún soplaba por ráfagas, pero el calor ya hacía mella en la comitiva, dispuesta a aguantar lo que hiciera falta hasta el santuario. Cabe recordar que los hermanos, divididos en cuatro turnos (30 cada uno), se echan al hombro los 1.100 kilos del trono de la Virgen de la Montaña, y en días de especial calor como este domingo, su esfuerzo resulta sin duda notable. Un sopor que ha provocado los primeros mareos justo en la calle Pintores y algunas incidencias más a lo largo del recorrido, como una caída en San Francisco y una mujer atendida en Fuente Concejo.

10.00: Sentimiento en San Juan

La procesión entraba en la plaza de San Juan, donde se han congregado numerosas personas mayores en sillas de rueda para ver pasar la Virgen al fresco de la iglesia. Allí estaba Sheila, de 17 años, con las flores en la mano que iba a entregar a la imagen en nombre del Grupo Joven de la Cofradía de los Ramos, que aguardaba a la patrona con el estandarte principal de la hermandad de San Juan. «Desde pequeña he participado en las cofradías, tengo mucha devoción a la Virgen», confesaba nerviosa.

Las campanas de San Juan anunciaron la llegada del trono a hombros del turno 3, dirigido por Valeriano Gragera y Jorge Serbiá. Fue uno de los momentos más especiales de la mañana, porque público y banda se unieron en el canto de la emotiva ‘Encarnación Coronada’, de Abel Moreno, con el Ave María de los antiguos rosarios de la aurora.

El párroco, don Ceferino, pidió a la Virgen que atendiera «los ruegos de los fieles por el agua para nuestros campos y nuestras ciudades», súplica que todos arroparon con un sentido aplauso.

10.30: Inicio de Sergio Sánchez

La patrona inició un tramo muy agradecido en sombra, por la plaza del Doctor Durán, Sergio Sánchez y Pizarro. Destacaba su ornamentación floral completamente blanca, a base de liliums, gerberas y claveles, salpicada de algunos helechos y thujas. Llevaba el bastón de mando sostenido por las pequeñas bellotas que adornan la imagen, para evitar que volviera a caerse como ocurrió en la procesión de bajada. El Grupo Trébol seguía animando la marcha entonando la popular jota ‘Qué bonitas son las cacereñas...’ y por supuesto ‘El Redoble’. El turno 4, de Fidel Olivenza y Vicente Collado, tenía el honor de llevar a la patrona por esta zona señera del casco viejo.

10.45: Alegría en Fuente Nueva

La Virgen de la Montaña entraba en una calle de especial sabor popular, Fuente Nueva, donde fue recibida con una gran lluvia de pétalos de colores. Todos los balcones estaban ocupados y engalanados en su gran mayoría con mantones de manila, bellas colchas y bonitas piezas que abrían un pasillo de color a la patrona. De nuevo se ha echado de menos el canto de las monjas clarisas, que desde antes de la pandemia no se manifiestan al paso de la imagen.

Pero no ha faltado el altar confeccionado por los vecinos de la parte final de Fuente Nueva. «Hemos sacado lo mejor de cada casa: calas, rosas, buganvillas... Para nosotros es un momento muy emotivo», reconoció Marisa Rosado, de 77 años, que lleva toda la vida viendo pasar a la Virgen por su puerta.

11.00: Felisa y tramo de Miralrío

Ya a las once, no podía faltar Felisa en el arandel de Santa Carlota, junto al puente de San Francisco. A Felisa pueden fallarle las piernas, de hecho últimamente espera a la Virgen sentada en una preciosa silla artesanal, pero lo que no le falla es el amor a la patrona y sus ganas de cantarle. Así ha sido. Acompañada de Franquete y vestida como una chiquilla, con traje regional azul celeste y diadema de flores a juego, Felisa ha vuelto a poner el alma ante la patrona. «Lo llevo haciendo desde los 7 años. Hoy le he pedido que se mantenga este fervor hacia ella en Cáceres, porque es lo más hermoso que tenemos en esta ciudad», dijo ilusionada nada más pasar la Virgen.

Unos metros más adelante, el cantautor Matías Simón dedicaba una bonita canción a la patrona pidiendo su protección para los cacereños. Y a continuación, la imagen pasaba en volandas sobre otro altar muy tradicional, el que siempre vestía Ángela Rey Andrada, que ahora perpetúan sus hijos. De nuevo han lanzado palomas al viento en honor a la Virgen. En la fachada, un poema daba el adiós a la patrona prometiendo la visita de los ciudadanos a su santuario.

11.40: Fuente Concejo

Ya en Fuente Concejo se vivía el momento más especial de la mañana, cuando la Virgen ha sido virada para mirar de frente a la ciudad en su despedida. El cofrade Antonio Bazo ha subido al trono para devolver el bastón de mando al alcalde, Luis Salaya. Y de pronto, la multitud, la banda y los cofrades han enmudecido por un segundo para comenzar a entonar, todo Cáceres al unísono, en mil gargantas, la salve de despedida.

La sucesión de vivas ya no ha parado en Fuente Concejo hasta que la Banda Municipal ha interpretado ‘El Redoble’, que ha bailado hasta la patrona mecida por los hermanos del turno de ‘los balillas’, el mismo al que este año le ha tocado emprender la subida a la carrera, al compás de los últimos acordes de la jota convertida en himno de Cáceres.

En ese punto, la comitiva adoptaba su aire más romero para subir (ya con más de 20 grados de temperatura) la empinada pendiente hasta el hogar de la Virgen de la Montaña. Por el camino, varias casas han dispensado todo tipo de viandas y agua fresca a los que acompañaban a la patrona.

Tras dos homenajes en la ermita del Calvario y frente a la escultura del ermitaño Francisco de Paniagua, la Virgen de la Montaña ha llegado por fin al santuario. Los hermanos han realizado un último esfuerzo en el rito de la bendición de los campos y posteriormente han depositado a la imagen en el templo, donde este domingo hay misa de romeros a las 17.30 horas.