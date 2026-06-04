Educación, sostenibilidad, cultura e innovación para todos

La Unión Europea desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Extremadura. La huella de su financiación es visible en la mayoría de ámbitos de la región. Desde la educación y formación de jóvenes hasta la mejora de la atención sanitaria, pasando por el impulso a la sostenibilidad, el emprendimiento y la creación de nuevas infraestructuras culturales.

Del 12 de mayo al 12 de junio de 2026, la Junta de Extremadura y la Unión Europea presenta conjuntamente algunas de las iniciativas más destacadas de la campaña informativa 'Europa en mi región: En Extremadura, hacemos pueblo', un conjunto de acciones financiadas por la UE para impulsar la educación, la sostenibilidad, la cultura y la innovación en toda la región.

Derecho a quedarse

Si hay un ámbito donde ese impulso se percibe con mayor claridad es en la educación. Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta, asegura que "los fondos están permitiendo modernizar centros educativos y de formación, incluyendo tecnología, innovación y nuevos espacios. Esto hace posible que cualquier joven, viva donde viva, puede formarse en buenas condiciones y tenga más opciones de quedarse, trabajar y desarrollar su proyecto de vida aquí, en su tierra".

Un buen ejemplo es la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz. El proyecto sustituye a un edificio anterior que presentaba graves deficiencias estructurales y normativas que ya no respondía a las necesidades docentes actuales. Con un coste de más de 12 millones de euros -el 80% financiado por los fondos europeos- la nueva instalación ofrece una infraestructura moderna, facilita una mayor coordinación entre la formación académica y la práctica clínica hospitalaria, amplía la capacidad de formación en la comunidad y contribuye al desarrollo sanitario regional.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, explica que "gracias a estos fondos, se están impulsando proyectos que mejoran la vida en nuestros municipios". Iniciativas como 'Pueblos Inteligentes' utilizan la tecnología para ofrecer mejores servicios públicos, más eficiencia energética, nuevas oportunidades ligadas al turismo y una mejor calidad de vida. Asimismo, la Junta impulsa nuevas ayudas a empresas, autónomos y emprendedores para modernizarse, introducir el teletrabajo y abrirse a nuevos mercados".

Elena Manzano, consejera de Hacienda / Junta de Extremadura

Sostenibilidad y empleo

La transición ecológica es otro de los grandes ejes de transformación. Extremadura se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en energías renovables, con proyectos solares y eólicos que no solo reducen la dependencia de combustibles fósiles, sino que también generan empleo y actividad económica. El paisaje extremeño, tradicionalmente ligado a la agricultura y la dehesa, convive ahora con estas nuevas infraestructuras energéticas que miran al futuro.

Ejemplo de ello es el proyecto de mejora de la eficiencia energética y reducción de las emisiones de CO₂ en 60 centros de educación infantil y primaria de toda Extremadura, con un coste de más de 8 millones de euros, y financiado en un 80% por la UE. Mediante la inversión en tecnologías sostenibles, la iniciativa optimiza el uso de la energía y favorece el ahorro a largo plazo. Esto da lugar a infraestructuras educativas más sostenibles y mejora las condiciones del día a día en las aulas.

Apoyo a la cultura

Cultura e innovación completan el mapa de esta transformación. La financiación europea ha permitido recuperar patrimonio histórico, impulsar festivales y dinamizar la vida cultural de pueblos y ciudades. Estas iniciativas no solo enriquecen el tejido social, sino que también actúan como motor económico al atraer visitantes. Proyectos como Circular Fab, con un presupuesto de más de 600.000 euros, y Espacio Matadero de Arte, con un coste de más de 170.000 euros, ofrecen espacios donde desarrollar ideas de negocio, impulsar proyectos creativos y participar en iniciativas comunitarias.

Por un lado, la Red Circular Fab es una iniciativa que impulsa el emprendimiento, la innovación y las competencias digitales en la provincia de Cáceres. La red cuenta con un centro de referencia en la capital y varios centros territoriales distribuidos por el resto de la provincia. Estos espacios ofrecen acceso a formación, talleres y herramientas digitales vinculadas a la fabricación digital y a tecnologías emergentes como la impresión 3D, la programación o la robótica.

Por otro lado, el antiguo matadero de Malpartida de Plasencia ha sido transformado en el Espacio Matadero de Arte (EMA) Vicente Manzano García, un centro cultural y artístico que promueve la participación ciudadana y el acceso a actividades culturales. El centro pone especial atención en los jóvenes que encuentran dificultades para acceder a recursos económicos, sociales, culturales y de ocio.

En conjunto, Extremadura abre una nueva etapa, en la que la combinación de educación, sostenibilidad, cultura e innovación configuran un modelo de desarrollo más equilibrado. "Creemos que el futuro de la región pasa por una economía innovadora, verde y capaz de generar empleo de calidad", concluye el consejero Santamaría. Los fondos europeos actúan como motor de este proceso de transformación y el desafío, ahora, es consolidar este impulso y garantizar su continuidad a largo plazo.