Medio centenar de gestores administrativos de Extremadura supera el examen de especialista en trámites de vehículos

El Colegio de Gestores Administrativos acredita en Mérida a los colegiados habilitados para gestionar procedimientos ante la DGT, en el marco del convenio firmado en 2024

Los gestores administrativos con sus placas acreditativas ante la DGT.

Los gestores administrativos con sus placas acreditativas ante la DGT. / COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE EXTREMADURA

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

El Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura entregó la semana pasada en Mérida las placas identificativas que acreditan a los gestores administrativos habilitados para realizar trámites ante la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta entrega es consecuencia del convenio firmado en 2024 con la DGT, por el que se identifica públicamente qué colegiados están especializados en trámites relacionados con vehículos.

Cristina Redondo Sánchez, jefa provincial de la Jefatura de Tráfico de Cáceres; José Manuel Mariño, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura; y José Luis Capilla González, jefe provincial de la Jefatura de Tráfico de Badajoz

Cristina Redondo Sánchez, jefa provincial de la Jefatura de Tráfico de Cáceres; José Manuel Mariño, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura; y José Luis Capilla González, jefe provincial de la Jefatura de Tráfico de Badajoz / COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE EXTREMADURA

Un acto institucional en Mérida

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura, José Manuel Mariño Romero, presidió el acto, que contó con la participación de Cristina Redondo Sánchez, jefa provincial de la Jefatura de Tráfico de Cáceres, y José Luis Capilla González, jefe provincial de la Jefatura de Tráfico de Badajoz. Cuarenta y cuatro colegiados recibieron esta distinción, un paso que refuerza la confianza y la transparencia de los trámites hacia la ciudadanía.

Publicación de Gestores Extremadura en Facebook.

Formación y examen para obtener la acreditación

Para estar acreditados, los gestores tuvieron que recibir formación específica y superar un examen en el Colegio, que posteriormente comunicó al Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos cuáles eran los colegiados especialistas. En total fueron 44, de los 75 colegiados en Extremadura.

La entrega de las placas acreditativas se realizó durante un acto colegial en el Hotel Velada de Mérida, al que asistieron medio centenar de colegiados. El Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura agradece a la DGT su predisposición y la colaboración que recibe de ella.

Acto colegial de entrega de placas acreditativas ante la DGT.

Acto colegial de entrega de placas acreditativas ante la DGT. / COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE EXTREMADURA

Un convenio que impulsa la digitalización

El convenio de encomienda de gestión entre la DGT y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos se sigue desarrollando. José Manuel Mariño recuerda que la relación se continúa intensificando: “Todos los trámites se están digitalizando para facilitar la administración del vehículo. Para el usuario significa sobre todo una mayor rapidez. Todo se desarrolla por plataformas, siendo una ventaja para el ciudadano y las empresas”, indica.

El convenio de 2024 crea un marco para que la tramitación telemática de procedimientos sobre vehículos (expedición y renovación de autorizaciones de circulación y anotaciones en el Registro de Vehículos) se canalice a través de los colegios de gestores, sustituyendo progresivamente el modelo anterior de 2007. En la operativa, los colegios deben recibir solicitudes, revisar y certificar electrónicamente la documentación, digitalizar expedientes, enviarlos por vía telemática a Tráfico, custodiar la documentación física cuando proceda y facilitar al interesado justificantes o autorizaciones provisionales, con las tasas correspondientes conforme a la normativa aplicable.

José Manuel Mariño recuerda que la DGT está obligando a registrar los patinetes eléctricos, aunque todavía los gestores administrativos no disponen de un protocolo concreto.

José Manuel Mariño, flanqueado por Cristina Redondo Sánchez y José Luis Capilla González.

José Manuel Mariño, flanqueado por Cristina Redondo Sánchez y José Luis Capilla González. / COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE EXTREMADURA

Próxima formación y colaboración con administraciones

El Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura tiene previsto realizar este año una formación sobre temas fiscales y laborales. Finalmente, el presidente insiste en que está abierto a iniciativas de la Administración autonómica y de los ayuntamientos para intensificar la colaboración social y telematizar procesos y trámites. “Ya ha habido contactos con la Junta de Extremadura y espero que fructifiquen”, concluye.

