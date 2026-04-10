Integrar estudiantes en prácticas a través de la FP Dual permite a las empresas de Extremadura acceder a talento joven y cualificado, capaz de contribuir a la productividad, la innovación y el desarrollo de su negocio. Tandempresa ofrece asesoramiento y apoyo para facilitar este proceso. Gracias a este programa, las empresas de Extremadura cuentan con asesoramiento, recursos y acompañamiento personalizado para sumarse a la Formación Profesional (FP) Dual de manera ágil y eficaz. Esta iniciativa, impulsada por la Junta de Extremadura y desarrollada por la Cámara de Comercio de Badajoz, facilita que las empresas accedan a talento joven y capacitado para cubrir perfiles estratégicos dentro de su negocio.

Impulsa tu empresa con Tandempresa y la Formación Profesional Dual. / CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

La FP Dual combina la formación teórica en centros educativos con la formación práctica en la empresa, permitiendo que los estudiantes adquieran competencias reales y hábitos de trabajo desde el primer día. Para las empresas, esto se traduce en profesionales preparados para aportar valor inmediato, impulsar mejoras en los procesos y aumentar la productividad. Además, participar en la FP Dual fortalece la imagen de la empresa como innovadora y comprometida con el desarrollo del talento, generando un ecosistema empresarial más competitivo y dinámico en Extremadura.

Beneficios de participar en la FP Dual

Participar en este modelo formativo ofrece ventajas concretas y estratégicas:

Acceso a profesionales preparados, con competencias adaptadas a la actividad de la empresa.

Formación de una cantera de talento, asegurando la continuidad de la plantilla y el relevo generacional.

Impulso a la innovación, con nuevas ideas y enfoques que mejoran los procesos y productos.

Actualización de habilidades de la plantilla, aumentando la productividad y competitividad.

Adaptación a la economía digital, modernizando el modelo productivo.

Compromiso social y reputación, reforzando la imagen de la empresa como responsable y activa en la formación de futuros profesionales.

Formación de tutores de empresas

La Cámara impartirá de manera gratuita la formación dirigida a tutores de empresa en el marco de la Formación Profesional Dual, una oportunidad clave para reforzar el papel de las organizaciones como agentes formativos.

Participar en este programa permite a los tutores adquirir herramientas prácticas para planificar, acompañar y evaluar el aprendizaje del alumnado, mejorando la calidad de la experiencia en la empresa. Además, favorece el desarrollo de habilidades como la comunicación, el liderazgo y la gestión del talento joven, lo que repercute directamente en la productividad.

Contenidos formativos a desarrollar

Introducción de la FP Dual en el ámbito educativo Funciones de tutoría en la empresa Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones de tutorización Evaluación de las acciones de tutorización en la formación dual

Esta formación no solo optimiza la integración entre el entorno educativo y empresarial, sino que también aporta valor añadido a las empresas, posicionándolas como referentes en la formación y captación de talento. Los interesados pueden contactar a través del correo: puebla@camarabadajoz.org

El impacto del programa se adapta al tamaño y características de cada empresa: Micropymes: acceso a talento joven con coste ajustado y posibilidad de formar perfiles polivalentes.

acceso a talento joven con coste ajustado y posibilidad de formar perfiles polivalentes. Pymes: estrategia para el relevo generacional y especialización técnica.

estrategia para el relevo generacional y especialización técnica. Grandes empresas: planificación del talento a largo plazo, responsabilidad social y colaboración sectorial.

Impulsa tu empresa con Tandempresa y la Formación Profesional Dual / CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

Cómo actúa Tandempresa

El programa Tandempresa se organiza en cuatro grandes bloques que acompañan a las empresas en todo el proceso:

Sensibilización y dinamización: difusión de buenas prácticas, estudios sobre necesidades formativas y campañas informativas para mostrar las ventajas de la FP Dual.

difusión de buenas prácticas, estudios sobre necesidades formativas y campañas informativas para mostrar las ventajas de la FP Dual. Captación y acompañamiento: jornadas sectoriales, asesoramiento individualizado y apoyo en trámites, haciendo que participar sea sencillo y accesible.

jornadas sectoriales, asesoramiento individualizado y apoyo en trámites, haciendo que participar sea sencillo y accesible. Formación de tutores: La figura del tutor es clave para garantizar la calidad de la FP Dual. Se formarántutores mediante una plataforma virtual flexible, garantizando la calidad de la formación en la empresa.

La figura del tutor es clave para garantizar la calidad de la FP Dual. Se formarántutores mediante una plataforma virtual flexible, garantizando la calidad de la formación en la empresa. Reconocimiento y fidelización: creación de redes de colaboración, intercambio de experiencias y acercamiento de estudiantes al entorno empresarial, reforzando el compromiso de las empresas participantes.

Empresas de toda Extremadura ya forman parte de esta iniciativa, destacando cómo la FP Dual les permite cubrir perfiles estratégicos, mejorar la productividad y contribuir al desarrollo económico regional. Participar en esta iniciativa también es una oportunidad para dar visibilidad a las buenas prácticas y reforzar la imagen innovadora de tu empresa.

Si tu empresa quiere crecer, innovar y formar parte de esta red de talento y colaboración, Tandempresa ofrece información, asesoramiento y acompañamiento personalizado para que la FP Dual se convierta en un aliado estratégico de tu negocio.

La próxima actuación a desarrollar será una charla informativa sobre el programa en el marco de las actividades que la Cámara va a llevar a cabo en la Feria Expoenergea (22-24 de abril, IFEBA), donde se va a reforzar la relación entre centros educativos y empresas con ponencias, acompañamiento, encuentros B2B y networking.

Toda la información está disponible en www.tandempresa.com