El Aula Mentor de San Vicente se Alcántara impulsa la formación online y el empleo

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara continúa apostando por la formación y las nuevas oportunidades educativas a través del Aula Mentor, un espacio destinado a facilitar el acceso a la enseñanza online para toda la ciudadanía.

El Aula Mentor se encuentra ubicado en la Biblioteca Pública Municipal ‘Estévez Verdejo’, en la Casa de la Cultura Ángel Campos, consolidándose como un recurso accesible y cercano para aquellas personas que desean ampliar conocimientos, mejorar su perfil profesional o adquirir nuevas competencias digitales y laborales. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Variedad de cursos

Este programa de formación, promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, ofrece una amplia variedad de cursos online dirigidos a personas adultas, con una metodología flexible que permite compatibilizar el aprendizaje con la vida laboral y personal. Entre las áreas formativas disponibles destacan informática, administración, diseño, educación, idiomas, salud, emprendimiento, turismo o competencias digitales, entre muchas otras.

El Aula Mentor de San Vicente de Alcántara pone a disposición de los usuarios un espacio equipado y asesoramiento personalizado para facilitar el seguimiento de los cursos, resolver dudas y acompañar al alumnado durante todo el proceso formativo.

Reciclaje profesional

Desde el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara se anima especialmente a jóvenes, personas desempleadas, trabajadores que deseen reciclarse profesionalmente y cualquier vecino o vecina con inquietud por seguir aprendiendo a conocer este servicio y aprovechar las oportunidades que ofrece la formación online.

La educación permanente y la capacitación digital son herramientas fundamentales para afrontar los retos del presente y mejorar las oportunidades de futuro, y el Aula Mentor se presenta como una alternativa accesible, flexible y de calidad para seguir creciendo personal y profesionalmente sin salir de San Vicente de Alcántara.