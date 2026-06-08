La Mormentera: El dulce medieval que unió a tres religiones en un bocado de miel y almendra

El mapa gastronómico actual busca la autenticidad, el relato y el origen. Conceptos que la villa de Alcántara domina desde hace más de mil años. Su joya repostera, la Mormentera, legado andalusí, cuando los árabes ocuparon la localidad y la bautizaron bajo el evocador nombre de Kantara-Ass-Saif —el Puente de la Espada—. Con su asentamiento, introdujeron ingredientes como las especias, las almendras, la miel pura de los riberos y el aceite de los olivares. De esta fusión nació un dulce icónico con forma de media luna y un relleno tentador denominado arajú o alhajú, palabra árabe que se traduce como «relleno». Este año el día elegido para la celebración de este dulce es el 13 de junio.

Cartel de la Mormentera 2026. / OFICINA DE TURISMO DE ALCÁNTARA

Capacidad de supervivencia

El milagro de este postre, reside en su capacidad de supervivencia. Lejos de desaparecer, con los siglos, la receta de la Mormentera se enriqueció progresivamente. Cuando la comunidad judía prosperó bajo la protección de la Orden Militar de Alcántara y los monjes cristianos heredaron los fogones conventuales, asimilaron la receta e integraron la preparación dentro de sus propias costumbres festivas. Tres culturas, separadas por la fe pero unidas por este postre que es un auténtico estandarte de convivencia e interculturalidad.

La Mormentera es la protagonista el 13 de junio. / OFICINA DE TURISMO DE ALCÁNTARA

Receta conservada

La receta sobrevivió al paso del tiempo confinada en el ámbito doméstico gracias a la tradición oral, de generación en generación. Eran las abuelas alcantarinas quienes la amasaban y las tenían reservadas para las celebraciones familiares: los bautizos, las bodas, las comuniones o las Quintas de los jóvenes.

Conscientes del valor de este tesoro intangible, desde el año 2013 las asociaciones locales convirtieron la tradición en una fiesta colectiva con el Día de la Mormentera, celebrada el segundo sábado de junio.

Las asociaciones alcantarinas se ocupan de la elaboración de la Mormentera. / OFICINA DE TURISMO DE ALCÁNTARA

Cifras récord

En sus últimas ediciones ha llegado a registrar la cifra récord de más de 3.000 dulces artesanales degustados por los viajeros deseosos de probar esta exquisitez mientras pasean por las calles históricas. Disfrutando de monumentos como el Conventual de San Benito, Iglesias de Santa María de Almocóvar, antigua mezquita, las Alhamas morisca y judía, sus espectaculares miradores con vistas al Puente Romano…

Publicación de Facebook sobre Eventos Asociaciones Alcántara.

La gastronomía no nace de la nada, sino que se sostiene sobre cimientos históricos como la tradición, para potenciar la marca territorial de la localidad.

Los niños participan de la fiesta. / OFICINA DE TURISMO DE ALCÁNTARA

El programa del Día de la Mormentera marida la historia con la participación de los más pequeños, que descubren los misterios del dulce en los talleres de elaboración tradicional,los juegos populares, photocall con la mascota Mormenterino y conciertos para todos los públicos.

Mormenterino la mascota de la fiesta, / OFICINA DE TURISMO DE ALCÁNTARA