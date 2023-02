Los podólogos extremeños estamos de celebración, celebramos este año el 25 aniversario de la creación de nuestro colegio profesional: el Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura (COPOEX). En este cuarto de siglo, el colegio no sólo ha sido el techo, la casa, el laboratorio y el centro de formación de los profesionales de la podología, de los más jóvenes y los veteranos, sino que ha sido también la llave que ha ayudado a este colectivo a entrar en la vida de los extremeños y a formar parte de la cotidianeidad de la sociedad extremeña.

El podólogo se ha incorporado al día a día de las familias como el profesional sanitario que es, como lo hicieron en su momento los odontólogos y los fisioterapeutas. Ya, por fin, desligado de la eterna figura del callista, ha conseguido, no sin mucho esfuerzo, hacerse un sitio y demostrar con eficacia y solvencia que, como otros sanitarios con formación universitaria, puede diagnosticar, recetar, hacer intervenciones quirúrgicas o gestionar y dirigir una clínica. Y en todo este camino le ha acompañado el COPOEX.

La gran mayoría de nuestros colegiados proceden de la Universidad de Extremadura, que imparte el Grado de Podología en el Centro Universitario de Plasencia, donde muchos de ellos también ejercen la docencia y la investigación.

En pleno siglo XXI cabe preguntarse cómo y por qué profesionales formados en universidades públicas, obligados a colegiarse para ejercer, no tienen aún la posibilidad de desarrollar sus funciones en la sanidad pública. Hemos dado no sólo argumentos, también cifras y datos reales de los beneficios que reportaría a la sanidad pública en general, y a la extremeña en particular, contar con los podólogos en su cartera de servicios, pero seguimos sin respuesta.

Creemos que ha llegado el momento de dejar de ser los grandes olvidados de la sanidad extremeña. No es que lo hayamos ganado por derecho propio, es que se lo merece Extremadura, los extremeños merecen una sanidad pública de calidad en la que esté presente el profesional de la podología.

No podemos avanzar sin mirar atrás y agradecer y reconocer a otros podólogos que en el pasado hicieron tanto por esta profesión y pusieron los cimientos sobre los que se asienta nuestro colegio profesional. Entre ellos cabe destacar la figura de José Villafaina de la Cruz, que luchó y dedicó buena parte de su vida a la podología.

A finales de los 70, Villafaina favoreció la creación de la Agrupación Regional de Podología, tras unificarse las delegaciones de Cáceres y Badajoz, dependientes de otras regiones. Mantuvo lazos y relaciones con la asociación nacional y con podólogos de toda España. Le sucedió al frente de la agrupación regional Antonio Cardenal, hasta que en 1998 se creó el COPOEX, siendo su primer presidente José Marroyo. Le siguieron Antonio Cardenal, José García Mostazo y Eduardo Aranda, actual presidente. Gracias a todos ellos y a sus juntas de gobierno por su labor. Y gracias a todas las entidades y colectivos que nos han acompañado en este cuarto de siglo, y, por supuesto, gracias a nuestros pacientes.

* Junta de Gobierno del COPOEX. José García Mostazo, Pilar Alfageme, Belén Enríquez y Eduardo Aranda.