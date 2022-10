Cáceres se despuebla: 1,3 personas por hogar

Las estadísticas del parque de viviendas recogidas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indican que la provincia de Cáceres tiene 285.518 casas habitables (pueden estar ocupadas o vacías), según datos de 2021. Si se cruza ese número con la población total de la provincia del mismo año (389.558 habitantes), la conclusión es que en cada hogar viven solo 1,3 personas. La media nacional resiste en 1,8 (a principios de los años 80 era de 3,6 inquilinos por vivienda) y la extremeña apenas llega ya a 1,6 (Badajoz aguanta en el 1,7).

La despoblación se ha convertido un problema serio en las provincias del interior peninsular. Cáceres no ocupa las peores posiciones pero la situación se torna grave porque no ha dejado de decrecer desde 2011, lo que se une a su dispersión poblacional. Es la 2ª provincia más grande de España, pero la 34º en habitantes. Es 33 veces más extensa que Madrid capital, pero tiene 8 veces menos población. Y la situación tiende a empeorar. De ahí la inquietud del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres (COAPI), que ha programado para noviembre el primer foro a nivel nacional que abordará la España despoblada y su relación con la evolución del mercado de la vivienda.

«Si calculamos la media de población en la provincia, a día de hoy tenemos solo 1.757 habitantes por municipio. La media de viviendas sería 1.290 por localidad, lo que refleja la importante cantidad de inmuebles existentes para la población que realmente vive en la provincia», señala Francisco Marroquín, presidente del COAPI. «Sólo hay que recordar cuántos éramos en cada casa durante la generación nacida en los años 70 y 80, y cuántos hay ahora en nuestros hogares. Siempre hemos sido una provincia despoblada pero hoy el ritmo de descenso es vertiginoso», subraya.

De hecho, de los 223 pueblos de la provincia, 211 tienen ya menos de 5.000 habitantes, y 150 menos de 1.000. De ellos, la mayoría registra una edad media superior a los 60 años, «con lo cual están condenados prácticamente a desaparecer en una generación, en unos 30 años. Si hablamos en general del país, dentro de 15 años un tercio de los hogares serán unipersonales», puntualiza Francisco Marroquín.

Casas y patio abandonados

Todo ello genera una considerable afectación en el sector inmobiliario. El presidente del COAPI echa mano de ‘Google Maps’ y visualiza por satélite distintos pueblos cacereños. «Desde el aire se puede comprobar la cantidad de casas vacías porque se ven los patios abandonados, con una vegetación que ha crecido descontrolada. Conozco por mi trabajo más de un inmueble que era diáfano y que se ha convertido en una selva». No se trata solo de un problema de imagen, sino de seguridad.

«Precisamente, en el congreso de noviembre analizaremos qué hacer con ese patrimonio. No existe un censo de casas vacías, nadie lo quiere hacer, pero ahora mismo en el 90% de los pueblos la mitad de las viviendas están desocupadas», advierte el presidente.

Todo ello sin que se aprecie a corto ni a medio plazo un giro en la tendencia. «Para volver a llenar los pueblos, o al menos frenar su caída, sería necesario un cambio absoluto de mentalidad, de legislación, y en las circunstancias actuales eso no es posible», afirma. Pese a las ayudas institucionales, y a que muchos municipios conservan su colegio, su polideportivo, su centro de salud, su farmacia y hasta su centro de mayores, muchas familias consideran que no ofrecen todos los servicios necesarios para desarrollarse en ellos: actividades infantiles, deportes, transporte fluido, infraestructuras en general…

«La situación llega a tal punto que las poblaciones no siempre aprovechan sus excelentes materias primas porque no hay suficiente personal para trabajarlas. Razón por la que ni siquiera la instalación de industrias resulta sencilla hoy día», lamenta el experto inmobiliario. Tampoco las subvenciones han sido la panacea, «al contrario, a veces han hecho mucho daño, han sido pocos selectivas y han acabado con ciertos cultivos. Prácticamente solo queda ganadería de vacuno».

Estas y otras circunstancias frenan seriamente el sector inmobiliario, que tantos efectos tiene en otras ramas de actividad como bien se ha visto en anteriores crisis. «Hasta la caída del boom del ladrillo, la rotación de viviendas fue muy dinámica, cada miembro de la familia se comparaba una, pero se ha parado. La generación del ‘Baby Boom’, los nacidos entre los años 60 y 80, estamos ya todos metidos en el mercado hipotecario y la inmensa mayoría no piensa cambiar de casa, si acaso adquirir otra vivienda como inversión o segunda residencia», explica Marroquín. «Además, los jóvenes tienen pocas expectativas de quedarse en Extremadura y si lo hacen tardan tiempo en poder adquirir un inmueble».

Por tanto, la venta se encuentra casi estancada. El precio está en 901 €/m2 en la provincia, muy estable desde 2007, incluso con una leve tendencia bajista, según informa el COAPI. En Cáceres capital, el precio de venta se sitúa en 1.250 €/m2, más bajo que en series anteriores pese a que se recupera de la fuerte caída del 8% que sufrió por la pandemia.

Pero la capital, aunque haya perdido 139 habitantes en 2021, no sufre ese declive demográfico del mundo rural, al menos de momento. Absorbe población de los municipios del entorno y eso equilibra su censo. De ahí que no haya barrios que se estén despoblando más que otros, y los pisos en venta se encuentran muy diseminados. Existen tres áreas, no obstante, donde resulta más difícil encontrar casa por su demanda: Perú, Cabezarrubia y casco antiguo (las ayudas de rehabilitación sí han sido eficaces).

Sin embargo, este parón en las ventas y la falta de nuevos pisos en construcción motiva que el parque inmobiliario de la capital cacereña esté envejeciendo. «Barriadas que consideramos más modernas ya no los son tanto, por ejemplo los pisos de la nueva zona del Perú van camino de 20 años, y Cabezarrubia cumple 30», precisa el presidente del COAPI. La mayoría de la ciudad ya suma décadas.

Si encontrar casa para comprar en Cáceres no es difícil, el arriendo ya es otro cantar. "Tenemos un gran déficit de viviendas", desvela Francisco Marroquín. El mercado se ha vuelto mucho más dinámico porque los jóvenes de 28-32 años que acaban de incorporarse al mundo laboral aún no pueden comprarse una casa y recurren a esta opción. «Ahora mismo no debe haber mucho más de 60 casas libres», calcula Marroquín. La subida de las hipotecas también abre paso al alquiler. Y luego están los propietarios de pisos vacíos: muchos prefieren ponerlos a la venta o simplemente dejarlos cerrados sin arrendar por los trámites y trabajos que exige, por el miedo al impago, o porque están inmersos en largos procesos de divorcios y herencias que impiden sacar esos inmuebles al mercado.

De hecho, los alquileres ya están en Cáceres entre 450 y 600 €/mes para una vivienda de 3-4 dormitorios con plaza de garaje, según los cálculos generales de COAPI.