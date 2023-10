Cáceres, la provincia con más hogares ‘DINK’: dos nóminas, sin hijos

La guardería, los 400 euros en libros cada mes de septiembre, los recambios de cuadrículas cada dos por tres, las zapatillas de deporte que tanto sufren en las pistas, más cuadernos, más láminas de goma Eva, las meriendas del recreo, los campamentos, los burguers, los litros de leche semanales, los filetes que vuelan en el plato, los médicos privados, las vacunas, las plantillas, el móvil, la Play...

Diferentes estudios realizados en España sobre lo que cuesta criar a un hijo sitúan este desembolso entre 670 y 1.000 euros al mes, una cifra que no para de aumentar en los últimos años y que incide en que algunas parejas opten por no dar ese paso. Otras lo hacen por estilo de vida, por convencimiento. Pero sea como sea, los hogares ‘Double Income, No Kids’ (’dos sueldos, sin hijos’), conocidos ya como ‘DINK’, están al alza en el país y se han convertido en un filón para el márketing de ciertos sectores, aunque no tanto para el equilibrio poblacional. La otra cara de la moneda son los ‘DEWK’ (’Dually Employed With Kids’), es decir, las parejas en las que ambos cuentan con sus respectivos salarios y sí tienen hijos.

En el conjunto de España, los ‘DINK’ han pasado de representar el 12,9% de los hogares en 2019, al 15% actual. En total, ya suman cerca de 2,8 millones de hogares. Así lo revelan los últimos datos de Habits, big data desarrollado por AIS Group que contiene cerca de 2.000 indicadores económicos y sociodemográficos que ofrecen un retrato estadístico de la sociedad española. El universo ‘DINK’ está formado por parejas con dos salarios que, o bien no tienen hijos, o bien éstos viven ya fuera del hogar. Parejas que generalmente (no siempre) se caracterizan por un poder adquisitivo medio-alto y con tiempo para el ocio, por lo que a menudo son foco de interés para las entidades financieras y las grandes marcas.

España tiene un alto porcentaje respecto a otros países, pero, por el contrario, aquí no son en su mayor parte parejas jóvenes de menos de 35 años (suponen aproximadamente 1 de cada 3 hogares ‘DINK’) sino parejas adultas de 35 a 65 años. Es más. Estos hogares van en aumento. Actualmente representan el 9,2% del total de las familias españolas, 2,6 puntos por encima del 6,6% que suponían en 2019. Además, el hecho de que haya más hogares ‘DINK’ adultos que jóvenes se da en toda la geografía española.

Liderando el ranking

A nivel de provincias, Cáceres es la que presenta una densidad mayor de hogares ‘DINK’ con un 19%. Le siguen Huesca y León, con un 18%. Y en el 17% se sitúan Tarragona, Cuenca, Teruel y Badajoz. En la parte opuesta, con menor porcentaje, están Cádiz (12,6%), Valencia (12,9%), Las Palmas de Gran Canaria (13,2%) y Guadalajara (13,4%). Por comunidades, también el porcentaje más alto se da en Extremadura, donde este tipo de hogares ya representa el 18% del total. Inmediatamente detrás se posicionan Cantabria (16,7%) y Galicia (16,6%). Por el contrario, Madrid registra la menor presencia de esta tipología de familia (solo el 13,5%).

Si diferenciamos entre ‘DINK’ adultos y jóvenes, los primeros, integrados por parejas mayores de 35 años, tienen su porcentaje más alto en Cáceres (12,8%), seguida de León (12,2%) y Zamora (11,7%). En el vagón de cola se posicionan Madrid, Valencia, Guadalajara y Navarra, donde rondan el 8%. En cuanto a los ‘DINK’ jóvenes, según Habits, la mayor densidad se registra en las provincias de Cuenca (7,9%), Toledo (7,8%) y Tarragona (7,6%), y la menor en Cádiz (4,3%) y Málaga (4,5%).

Tomando como referencia los datos Habits relativos a 2019, actualmente hay mayor volumen de familias ‘DINK’ en España. Sin embargo, entre los jóvenes están experimentando cierto retroceso (se ha rebajado del 6,3% al 5,8% en estos años). Por su parte, las parejas ‘DINK’ adultas aumentaron en 2,6 puntos en el mismo periodo, hasta alcanzar el 9,2% actual.

Interesan a ciertas empresas

Los hogares ‘DINK’ suelen tener más ingresos disponibles para ahorrar o consumir después de cubrir las necesidades básicas, ya que por un lado pagan los recibos y la cesta de la compra a medias, y por otro no tienen hijos. No se les puede encasillar en los mismos perfiles porque entre estos hogares hay formas de vida realmente diferentes (parejas jóvenes que no tienen hijos porque no les llegan los sueldos, o mayores con buenos ingresos), pero comparten algunos rasgos que atraen a ciertas empresas.

Por ejemplo, los productos de gama alta tienen puesto el ojo en estas familias. También las firmas dedicadas a turismo, experiencias y otras actividades, puesto que normalmente son parejas con más tiempo libre que quieren. Se trata además de personas dadas a la tecnología y a la innovación.