La Junta prevé iniciar la obra de la ronda sur de Cáceres en julio

La Consejería de Infraestructuras de la Junta mantiene el verano como fecha de inicio de las obras de construcción de la ronda sur. Las propuestas de adjudicación de los dos tramos en los que se divide la vía urbana para su ejecución se hicieron los pasados meses de marzo y abril. El primero estaba esta semana en la fase de constitución de la Unión Temporal de Empresas (Ute) que ganó la licitación que convocó la consejería para posteriormente proceder a la firma del contrato, mientras que el segundo estaba en el periodo de fiscalización previa que tienen que realizar los servicios económicos de la Junta de toda la documentación antes de la ejecución del contrato, según informó esta semana la Junta, que continúa dando como fecha para empezar con los trabajos la ofrecida por el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, en enero cuando habló en Cáceres del verano. «Se prevé empezar a finales de junio o a principios de julio», según las fuentes citadas.

Trazado de la ronda sur. / EL PERIÓDICO

Por la respuesta de la consejería a las preguntas de este diario, no se han presentado recursos especiales en materia de contratación que hayan suspendido las propuestas de adjudicación, por lo que se continúa con las empresas que salieron de la mesa de Contratación. No obstante, en la plataforma de contratación de Infraestructuras aún no se había publicado este miércoles la resolución con la formalización de los contratos de adjudicación de los dos tramos.

La mesa de Contratación de la consejería propuso en abril la adjudicación de la construcción del segundo tramo de la ronda sur a la Ute formada por las empresas Construcciones y Obras Públicas del Guadiana y Vías y Construcciones. Con este acuerdo se completó la adjudicación de todo el trazado de la nueva vía urbana. La mesa ya había decidido a finales de marzo que el primer lote de la vía lo ejecutase la Ute formada por Viales y Obras Públicas, sociedad de Cuenca, y Construcciones Sevilla Nevado, empresa de Cáceres.

La ronda se divide en dos tramos, el primero conecta la carretera de Badajoz con la rotonda del ferial, el segundo unirá dicha rotonda con la carretera de Miajadas y aquí enlazará con la ronda este. El primer tramo se adjudicó con una baja de 1,7 millones. La oferta de la Ute para la ejecución material, gastos generales y beneficio industrial es de 7.020.000 euros, el precio de licitación en este concurso es de 8.706.809. El segundo tramo se acometerá con una baja de 1,3 millones, el compromiso es ejecutarlo por 6.383.128, mientras que el precio de licitación, sin impuestos, es de 7.712.818.

Suscríbete para seguir leyendo