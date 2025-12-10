Siente el abrazo de la Navidad: descubre la magia, el arte y los sueños que viven en el Ruta de la Plata
El centro comercial cacereño, que cierra el último trimestre del año con cifras récord, te ha preparado un viaje por la ilusión en los que los deseos pueden convertirse en realidad. ¿Te atreves?
El Centro Comercial Ruta de la Plata encara el último trimestre del 2025 con unos datos extraordinarios, incremento de la afluencia del 4% y una comercialización del 100%, manteniéndose como el referente de la provincia de Cáceres desde su apertura en 1993.
Una de las claves que propicia este liderazgo es, indudablemente, su oferta comercial, que en los últimos meses se ha visto reforzada con nuevas incorporaciones, durante octubre las marcas Singularu y Encuentro abrirán sus puertas en Ruta de la Plata, sumándose a las aperturas de Scalpers y Max óptica, además de varias reformas y renovaciones de imagen de distintos operadores, como Cortefiel, Tramas+, Midas, Siglo XXI y Stradivarius. Entre nuevas incorporaciones y reformas, han sido renovados cerca de 2.000 metros cuadrados, lo que supone casi un 15% de la superficie comercial del centro, con estas últimas aperturas Ruta de la Plata todos los locales estarán con actividad comercial.
Ubicación estratégica
Otra de las claves del éxito del centro comercial sigue siendo su ubicación estratégica, gracias a ella Ruta de la Plata es un punto de encuentro para todos los cacereños, una segunda plaza mayor donde quedar y disfrutar con familia y amigos.
Una de las prioridades que contempla la estrategia de Ruta de la Plata es la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que se trata de un edificio con cerca de 33 años por lo que dedica grandes inversiones para alcanzar los más altos estándares ambientales. Recientemente obtuvo los certificados ISO 14001 y 50001, se disponen puntos de recarga de vehículos eléctricos, puntos de estacionamiento de bicicletas y patinetes, está a pleno rendimiento una planta fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta del centro comercial, buscando así reducir su huella de carbono. Este compromiso con la sostenibilidad es una actitud responsable que se recoge en el Proyecto Origen, por el cual además se llevan a cabo iniciativas cuyo impacto tienen una incidencia directa sobre la sociedad, manifestándose de diferentes formas, como a través de donaciones, formación, desarrollos sostenibles, economía circular… teniendo así una repercusión medible de rango muy amplio.
Características
Ruta de la Plata abre sus puertas en mayo de 1993. Cuenta con más de 17.000 metros cuadrados de zona comercial, más de 60 locales, supermercado, espacios de restauración y 900 plazas de aparcamiento, incluyendo 22 plazas de recarga de vehículos eléctricos. Con su proyecto Origen, en el Centro busca la aplicación de los criterios ESG (Environmental, Social, Governance) para aglutinar todas las acciones de carácter social, medioambiental y corporativo.
🎄NAVIDAD EN RUTA DE LA PLATA (CÁCERES): ARTE, TALLERES Y MAGIA PARA TODA LA FAMILIA
La Navidad 2025 en Cáceres se vive con más ilusión que nunca en el Centro Comercial Ruta de la Plata, el punto de encuentro preferido para disfrutar en familia de planes navideños, talleres, espectáculos y exposiciones únicas. Desde el 8 de diciembre hasta el 7 de enero, el centro se transforma en un espacio lleno de luz, arte y tradición, ofreciendo actividades pensadas para todos los públicos.
🌍EXPOSICIÓN INTERNACIONAL: “NACIMIENTO. LA ICONOGRAFÍA DEL BELÉN ALREDEDOR DEL MUNDO”
📅Del 8 de diciembre al 7 de enero.
En la galería del Centro Comercial Ruta de la Plata, Cáceres más de 60 piezas artesanales únicasprocedentes de los cinco continentes muestran cómo se celebra la Navidad en diferentes culturas.
Esta exposición es una de las más completas y singulares de Cáceres, ideal para quienes buscan planes culturales en Navidad o desean visitar belenes diferentes y originales sin salir de la ciudad. Un recorrido artístico y educativo que combina historia, religión y tradición, perfecto para visitar con niños o en pareja.
🌠EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
📅Del 10 de diciembre al 3 de enero
Uno de los espacios más mágicos de la Navidad en Ruta de la Plata. Aquí los visitantes pueden colgar su propio deseo navideño y participar en una experiencia digital para optar a ganar “deseos terrenales” creados para compartir momentos e ilusión. Una actividad gratuita para miembros de Ruta Family, ideal estás pensando en qué hacer con amigos o familia en Navidad.
🎨TALLERES DE NAVIDAD PARA NIÑOS Y FAMILIAS
📅22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre
🕛De 12:00 a 14:00 h
Los talleres creativos del centro son ya un clásico navideño en Cáceres. Niños y niñas podrán crear adornos, manualidades y pequeños regalos, acompañados de monitores especializados. Mientras los peques se divierten, los adultos pueden disfrutar de las tiendas y cafeterías del centro, creando un plan de compras y ocio navideño perfecto para toda la familia.
Una actividad gratuita, ideal si te preguntas qué hacer con niños en Navidad en Cáceres o buscas un plan familiar diferente.
🎅Visita de Papá Noel
📅19, 20, 22 y 23 de diciembre
🕕De 18:00 a 21:00 h
Papá Noel llega a Cáceres con su inseparable duende para recoger las cartas de los niños y hacerse fotos. Una cita mágica que cada año atrae a cientos de familias de la ciudad y su entorno.
👑Visita de los Reyes Magos
📅2, 3 y 4 de enero→ de 18:00 a 21:00 h
📅5 de enero → de 11:00 a 15:00 h
Melchor, Gaspar y Baltasar te esperan para recibir personalmente las cartas de los más pequeños. Si buscas dónde ver a los Reyes Magos en Cáceres antes de la mágica noche de reyes, este es el lugar perfecto.
🎭Espectáculos, teatro y cuentacuentos
📅7, 21 y 28 de diciembre
🕐A las 13:00 h
Estos domingos de diciembre estarán llenos de teatro familiar, cuentacuentos y espectáculos gratuitos. Historias llenas de valores, humor y fantasía que hacen de Ruta de la Plata uno de los mejores lugares para disfrutar de la Navidad en Cáceres con niños.
🌟Planes navideños en Cáceres: vive la magia en Ruta de la Plata
Si te preguntas qué hacer en Navidad en Cáceres, el Centro Comercial Ruta de la Plata reúne todas las opciones en un solo lugar:
· Planes culturales y familiares gratuitos.
· Talleres infantiles para disfrutar en grupo.
· Exposición internacional de belenes única en Extremadura.
· Restauración perfecta para reponer fuerzas tras una jornada de ocio y compras.
· Parking gratuito y fácil acceso en bus urbano (líneas 4 y 7).
Todo esto convierte a Ruta de la Plata en uno de los destinos imprescindibles de la Navidad cacereña, tanto para los residentes como para quienes visitan la ciudad.
🎁Tradición, arte y alegría en el corazón de Cáceres
El espíritu navideño se vive en cada rincón del centro: luces, decoraciones temáticas, y la calidez de las familias que lo visitan cada año. Ven a compartir la magia de la Navidad en Cáceres, disfruta de las actividades, compra tus regalos y crea recuerdos inolvidables con quienes más quieres.
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
- Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
- Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres