Siente el abrazo de la Navidad: descubre la magia, el arte y los sueños que viven en el Ruta de la Plata

El Centro Comercial Ruta de la Plata encara el último trimestre del 2025 con unos datos extraordinarios, incremento de la afluencia del 4% y una comercialización del 100%, manteniéndose como el referente de la provincia de Cáceres desde su apertura en 1993.

Singularu. / CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA

Una de las claves que propicia este liderazgo es, indudablemente, su oferta comercial, que en los últimos meses se ha visto reforzada con nuevas incorporaciones, durante octubre las marcas Singularu y Encuentro abrirán sus puertas en Ruta de la Plata, sumándose a las aperturas de Scalpers y Max óptica, además de varias reformas y renovaciones de imagen de distintos operadores, como Cortefiel, Tramas+, Midas, Siglo XXI y Stradivarius. Entre nuevas incorporaciones y reformas, han sido renovados cerca de 2.000 metros cuadrados, lo que supone casi un 15% de la superficie comercial del centro, con estas últimas aperturas Ruta de la Plata todos los locales estarán con actividad comercial.

Scalpers. / CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA

Ubicación estratégica

Otra de las claves del éxito del centro comercial sigue siendo su ubicación estratégica, gracias a ella Ruta de la Plata es un punto de encuentro para todos los cacereños, una segunda plaza mayor donde quedar y disfrutar con familia y amigos.

Punto Solidario Origen. / CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA

Una de las prioridades que contempla la estrategia de Ruta de la Plata es la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que se trata de un edificio con cerca de 33 años por lo que dedica grandes inversiones para alcanzar los más altos estándares ambientales. Recientemente obtuvo los certificados ISO 14001 y 50001, se disponen puntos de recarga de vehículos eléctricos, puntos de estacionamiento de bicicletas y patinetes, está a pleno rendimiento una planta fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta del centro comercial, buscando así reducir su huella de carbono. Este compromiso con la sostenibilidad es una actitud responsable que se recoge en el Proyecto Origen, por el cual además se llevan a cabo iniciativas cuyo impacto tienen una incidencia directa sobre la sociedad, manifestándose de diferentes formas, como a través de donaciones, formación, desarrollos sostenibles, economía circular… teniendo así una repercusión medible de rango muy amplio.

Proyecto Origen es la materialización de la apuesta solidaria y sostenible del Centro Comercial Ruta de la Plata. / CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA

Características

Ruta de la Plata abre sus puertas en mayo de 1993. Cuenta con más de 17.000 metros cuadrados de zona comercial, más de 60 locales, supermercado, espacios de restauración y 900 plazas de aparcamiento, incluyendo 22 plazas de recarga de vehículos eléctricos. Con su proyecto Origen, en el Centro busca la aplicación de los criterios ESG (Environmental, Social, Governance) para aglutinar todas las acciones de carácter social, medioambiental y corporativo.